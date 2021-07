La Jeep Renegade Plug-in Hybrid 4xe è protagonista di un programma che vede la collaborazione tra la città di Torino, FCA Italy e 5T, la centrale di mobilità che gestisce i varchi di accesso ZTL nel capoluogo piemontese.

Lo scopo del progetto (chiamato geofencing), lo ricordiamo, è quello di riconoscere preventivamente l’ingresso dell’auto ibrida nell’area a traffico limitato, attraverso lo spegnimento del motore termico e il passaggio in maniera autonoma e "pilotata" alla modalità elettrica grazie al supporto di speciali sensori.

Terminata proprio in questi giorni la fase di sperimentazione sul campo, dopo oltre sei mesi di test, i risultati preliminari raggiunti finora sembrano andare verso la giusta direzione. I due esemplari di Jeep Renegade 4xe utilizzati per la prova sono riusciti a percorrere la ZTL di Torino per oltre il 70% in modalità elettrica, con benefici a livello di riduzione di emissioni di CO2 e gas nocivi rispetto a una logica “tradizionale”.

Obiettivo riduzione emissioni

Il team e-Mobility del gruppo Stellantis , con il supporto tecnico del Centro Ricerche Fiat (CRF), a dicembre 2020 ha consegnato le Renegade 4xe (una delle quali modificati per il trasporto di persone disabili) al Comune di Torino che poi ha iniziato a testarle in autonomia per verificare l’efficacia della comunicazione con la Centrale della Mobilità 5T.

Il sistema geofencing, di cui vi abbiamo già parlato in un nostro articolo, mette in contatto l’auto con il sistema di gestione della ZTL e consente un tracking in tempo reale da parte dell’amministrazione cittadina. In questo modo la Centrale di Mobilità 5T ha dati estremamente precisi sul passaggio di auto ibride in ZTL tramite modalità completamente elettrica a zero emissioni.

Sviluppi in arrivo

Il team di sviluppo del CRF analizzerà i dati raccolti e li pubblicherà successivamente in un report finale. Il progetto “Turin Geofencing Lab” ha la possibilità di essere sperimentato in altre realtà cittadine italiane ed europee per poter essere uno strumento utile alle amministrazioni comunali nella riduzione dell’inquinamento e nella gestione del traffico urbano.