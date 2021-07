Incentivi auto e transizione ecologica: la ricetta è quella giusta? Sembra una domanda banale e scontata, ma non è esattamente così. Perché le sfumature sono tante.

È più corretto che dallo Stato arrivino aiuti per quelle famiglie che, specie in provincia, non hanno le risorse economiche per acquistare un'auto elettrica o a basse emissioni, visto il costo più elevato di questi veicoli, come sostiene il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani?

Oppure, dal momento che la forte accelerazione verso l'elettrico viene guidata dai governi, sarebbe meglio incentivare defiscalizzandola, la produzione di auto e componenti, come chiede il numero uno di Renault, Luca De Meo?

Aiuti solo all'elettrico o anche all'usato?

C'è poi la questione di che cosa incentivare. Solamente le auto a emissioni zero? Oppure anche l'ibrido? E, in questo caso, l'ibrido plug-in o anche il mild (che in realtà non consente di percorrere neanche un chilometro a batteria)? E la scelta di prevedere incentivi anche per i veicoli a combustione interna, purché meno inquinanti, favorendo anche lo scambio di usato "vecchio" contro usato "fresco", è da condividere?

Un emendamento al decreto Sostegni bis in commissione Bilancio alla Camera ha previsto un aumento a 350 milioni del budget totale a disposizione, compresi i veicoli commerciali leggeri, (dai 300 originari) e definto i bonus anche per le auto d'occasione (con emissioni fino a 160 g/km CO2).

Insomma, le questioni sono parecchie e non c'è modo migliore che discuterne insieme a voi in un nuovo appuntamento su Clubhouse con noi di Motor1.com e InsideEVs. Vi aspettiamo domani, mercoledì 14 luglio dalle ore 9 alle 10 in diretta sul social audio che ha aperto la strada alle "chiacchierate" in diretta.

Per questa seconda puntata ci saranno Alessandro Lago (direttore), Fabio De Rossi (vice direttore) e Federico Gasparini (responsabile editoriale di InsideEVs). Più alcuni ospiti, esperti di settore, come Daniele Invernizzi, presidente di eV-Now! e vicepresidente e cofondatore di Tesla Owners Italia.

