La Opel GT, lanciata nel 1968, è uno dei modelli storici ancora oggi più apprezzati della Casa. Il motore da 1,9 litri con albero a camme in testa della versione top di gamma (c'era anche un 1.1 ma non per tutti i mercati) e lo schema meccanico con motore anteriore e trazione posteriore ne ha fatto una piccola sportiva veloce e divertente, la linea che richiamava le Corvette americane ha fatto il resto.

Nei suoi sei anni di produzione, questa interessante coupé ha avuto varie versioni, ma non ha mai proposto varianti di carrozzeria anche se la Casa ci aveva pensato. La Opel Aero GT, concept presentata al Salone di Francoforte del 1969, è appunto una di queste, un tentativo semplice e al passo con i tempi di trasformare la GT in una scoperta adottando la soluzione tipo "Targa", con roll bar strutturale e tettuccio rimovibile, introdotta pochi anni prima da Porsche sulla 911.

Tutta colpa di Porsche

Il motore era lo stesso della GT, il 4 cilindri 1.9 inizialmente portato fino a 102 CV ma poi ridimensionato agli originali 90 CV a causa delle restrizioni sulle emissioni. Le prestazioni erano ottime: grazie alla leggerezza dell’auto, che non era appesantita dai rinforzi normalmente necessari per le auto scoperte, e alla buona coppia di 149 Nm, la Aero GT accelerava da 0 a 100 km/h in 11,5 secondi e raggiungeva i 185 km/h di velocità massima proprio come la coupé.

Vedendola così appare difficile comprendere perché l’auto non sia entrata in produzione, specie pensando all’ottimo riscontro ricevuto dal pubblico e alle prestazioni di rilievo per l’epoca. Il motivo è presto detto: proprio al Salone di Francoforte del 1969, oltre alla Opel Aero GT, ha fatto il suo debutto la Porsche 914.

Nel timore di entrare in concorrenza con quest'ultima Opel ha desistito dal portare avanti il progetto e forse la scelta non è stata poi tanto sbagliata se consideriamo i risultati commerciali della piccola Targa di Stoccarda, prodotta fino al 1976 in ben 118.987 esemplari.

Magari oggi...

Oggi, pur essendo concentrata sull'elettrico, Opel continua a guardare al passato per trarre ispirazione, come dimostra la concept GSe elektroMOD recentemente presentata e che potrebbe essere lo spunto per qualche cosa di sorprendente. Chissà, allora, che dopo 50 anni non si riaccenda la speranza di avere finalmente anche una moderna Aero GT a zero emissioni.