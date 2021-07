Come parte del Gruppo Volkswagen, anche Audi sta accelerando sullo sviluppo dei futuri modelli elettrici e delle relative tecnologie, a maggior ragione considerando che potrebbe persino abbandonare i motori a combustione a partire dal 2026.

Se tutto andrà secondo i piani, tra soli cinque anni ogni nuovo modello Audi sarà completamente elettrico, con il sipario che calerà sui benzina, sui diesel e sugli ibridi. L'avvento dell'elettrico fa nascere nuove questioni soprattutto a livello di design: la griglia, elemento atto al raffreddamento meccanico, non sarebbe quindi più necessaria. Ma Audi non vuole rinunciare alla sua single frame: ecco perché.

Non serve più a raffreddare: è un elemento ridondante?

Molti produttori considerano la tradizionale griglia del radiatore ridondante nell'era dell'elettrificazione. In Audi, tuttavia, i designer vedono la griglia come un elemento di stile distintivo che continuerà a svolgere un ruolo molto importante nel linguaggio stilistico generale della Casa, con la single frame che dovrebbe rimanere indipendentemente dalla tecnologia di propulsione nascoste sotto pelle.

"Ci differenzierà dalla concorrenza"

Questa rivelazione è stata fatta durante una recente tavola rotonda virtuale con Audi che ha affermato che manterrà la sua caratteristica griglia su tutti i suoi futuri modelli, quelli a guida autonoma compresi. Secondo la Casa, anche se non necessariamente importante da un punto di vista tecnologico, la griglia singleframe - o "faccia elettrica" come la chiameranno i designer Audi in futuro - aiuterà a differenziarsi dalla concorrenza.

Non sappiamo ancora con certezza come si svilupperà il design Audi nei prossimi anni: le griglie potrebbero mantenere invariata la loro forma di base, ma a cambiare potrebbe essere l'auto stessa per adattarsi alle specifiche e alle forme imposte da nuove piattaforme e da un nuovo tipo di tecnologia. A giudicare da alcuni degli attuali modelli elettrici Audi, sembra che possano convivere almeno due diverse varianti di calandra: una più tradizionale, come quella della e-tron, e una più minimal e moderna, come quella vista sulla concept A6 e-tron.