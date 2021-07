Da una parte, l’obiettivo di offrire ai clienti una piattaforma completa di servizi digitali che riducono le occasioni di contatto grazie alla caratteristica cashless dei sistemi di pagamento. Dall’altra, un altro passo verso la decarbonizzazione dei prodotti offerti entro il 2050.

Nasce da qui la partnership che attiva i Telepass Point in 200 Eni Live Station convenzionate in Italia, che diventeranno 500 entro la fine dell’anno. Sono invece 350, e in futuro tutte, le stazioni in cui è possibile usare l’app Telepass Pay.

Basta l’app

Le due società fanno sapere che nelle 200 Eni Live Station convenzionate è quindi possibile “richiedere, ritirare e sostituire il dispositivo Telepass (anche un secondo dispositivo), oltre che richiedere informazioni e assistenza diretta. Entro l’estate sarà anche possibile attivare l’assistenza stradale”.

In più, sia al servito che all’iperself delle altre 350 stazioni protagoniste dell’accordo, si può pagare il carburante gestendo tutto direttamente dagli smartphone con sistema operativo iOS e Android “in maniera semplice, rapida e del tutto cashless”. Il servizio è “compreso nel canone mensile fisso di Telepass Pay”. Per vedere quali sono le Eni Live Station convenionate si può visitare il sito Enistation.com.

Safe&Clean

“Grazie alle Eni Live Station, Telepass offrirà ai propri clienti un servizio capillare su tutto il territorio nazionale, garantendo quella prossimità che rimane fondamentale per poter assistere la nostra clientela, non solo presso i caselli delle autostrade, ma anche in città”, ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass, che continua: “La partnership con Eni ci consente di proseguire il percorso per facilitare la vita delle persone in mobilità, mantenendo l’approccio Safe&Clean, fortemente digitale e sostenibile, unito alla realtà fisica dei Telepass Store di Milano e Torino e dei nuovi T-Point di prossimità”.

“La partnership con Telepass – ha commentato anche Giovanni Maffei, Responsabile Commerciale Green & Traditional Refining & Marketing di Eni – si inquadra nella strategia di riposizionamento della nostra offerta, che accompagna la transizione energetica e che evolve la funzione delle Eni Live Station, proponendo servizi legati alla persona e alla mobilità, offerte ai clienti che ogni giorno entrano in contatto con la nostra rete e che, oltre a rifornire la propria auto con carburanti innovativi, possono accedere ad altri servizi on the go, proprietari o sviluppati attraverso accordi commerciali”.