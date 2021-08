Forse gli appassionati di tecnologia hanno familiarità col termine vaporware, a indicare software annunciati per anni ma poi mai realmente usciti, oppure presentati dopo tanto tempo. Un termine che si si può accordare perfettamente anche alla Devel Sixteen, anticipatissima e attesissima hypercar da ben 5.000 CV che ambisce al trono di auto di serie più veloce del mondo. Ma che, purtroppo, pochissime volte è stata vista in movimento.

Oggi è quel giorno dell'anno in cui la hypercar made in Dubai si mostra con motore acceso e ruote che girano, grazie a un video pubblicato su Instagram che trovate qui sotto. Protagonista è un muletto impegnato in alcuni collaudi Il progetto quindi è vivo e vegeto, anche se i suoi acquirenti stanno ancora attendendo di mettersela in garage.

La più potente di sempre?

La Devel Sixteen infatti è in "vendita" già da molto tempo, anche se le consegne sono ancora lontane: l'auto infatti è in fase di collaudo e il suo motore deve ancora essere affinato. Anche perché sviluppare da zero un mastodontico W16 di da 12,3 litri non deve essere affatto facile, specialmente contando che da lui ci si aspettano 5.000 CV di potenza.

Secondo le stime la Devel Sixteen potrà accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2", per poi toccare l'esorbitante velocità massima di 560 km/h. Auto più veloci del mondo, scansatevi, sta per arrivare un razzo.

Ovviamente l'hypercar ha ancora tutto da dimostrare, ma se dovesse mantenere le promesse allora molti "miti della velocità" come le Bugatti o le Koenigsegg dovranno darsi da fare per recuperare - non è proprio così facile sviluppare cotanta potenza da un motore, neanche se si tratta di un W16, tantomeno con le stringenti norme anti-emissioni sempre più severe.

Grandi motori, grandi problemi

Ma quando arriverà la versione definitiva della Devel Sixteen? Domanda da 1 milione di dollari: dal 2008 (anno della presentazione) i problemi sono stati innumerevoli, tra l'affidabilità del motore e il perfezionamento dell'aerodinamica l'hypercar di Dubai non ha mai avuto vita facile. Anche se il nuovo video può portare un po' di ottimismo tra i suoi 7 acquirenti.