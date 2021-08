Ormai lo sappiamo tutti e ci ridiamo spesso: in Russia non hanno limiti alla follia e vedere creazioni motoristiche "improbabili" è la quotidianità.

Stavolta però è qualcosa di più unico che raro: un mini hot-rod in stile "Rat-Rod" americano, costruito da Mad Badger Garage. E se vi piace particolarmente, buone notizie: è in vendita. Qui sotto al fondo trovate quanto costa, ma prima provate a guardarla e pensateci: quanto paghereste questo "giocattolo per adulti"?

Un anno di vita

Abbiamo scoperto l'esistenza di questo stravagante progetto, chiamato SideRod, tramite la pagina Instagram del creatore, e la sua prima apparizione sul feed è stata il 6 aprile 2020 quando ancora non era finito (qui sotto il post in questione).

Nel settembre dello stesso anno sono poi state pubblicate le prime immagini del progetto finito, dopodiché è calato un relativo silenzio intorno alla Mini-Rod. Poi, il 21 maggio 2021, Mad Badger Garage ha pubblicato una specie di video dimostrativo del SideRod, dove venivano elencate tutte le sue caratteristiche "particolari" (per usare un eufemismo). E adesso, finalmente, sappiamo tutto di lui.

Unione fra Russia e Giappone

Guardando alla base tecnica, molte parti aggiuntive sembrano provenire dal deposito rottami, com'è giusto che sia per lo stile Rat-Rod. Nella sostanza, però, è una specie di Frankenstein su ruote dal cuore giapponese.

Il telaio proviene da una Dnepr K-750, una motocicletta ucraina degli Anni '50, mentre le sospensioni derivano dalla vettura -sempre ucraina - SAS-965, praticamente l'interpretazione sovietica della nostra Fiat 600 prodotta fra il 1960 e il 1969.

Il vero pezzo forte però è il motore V2 montato lateralmente in stile vecchio go-kart. Ha una cilindrata di 0,4 litri, produce 33 CV e proviene da una Kawasaki VN400. Secondo il costruttore può arrivare a 90 km/h di punta (se siete abbastanza coraggiosi), quindi certamente non è un giocattolo per bambini - a meno che non si parli di adulti definibili "bambini troppo cresciuti". In ogni caso, il SideRod è adatto solo a persone fra 160 e 190 cm di altezza.

Se questo progetto unico senza documenti e senza benedizione dell'EuroNCAP vi ha rapito il cuore, sappiate che è in vendita su un sito di auto usate russo. E il prezzo è abbastanza abbordabile tutto sommato: chiedono 400.000 rubli, che al cambio attuale sarebbero circa 4.630 euro.