La scelta del colore rappresenta un momento importante per ogni appassionato. E se lo è quando l'auto è "normale" figuriamoci se si parla di supercar da collezione come la Lamborghini Countach LPI 800-4.

Per le foto ufficiali in quel di Sant'Agata hanno scelto un candido bianco perla, a riflettere perfettamente la luce mettendo in risalto i muscoli della nuova nata del Toro. Ma se il bianco non fosse gradito ai suoi centododici (tanti saranno gli esemplari prodotti) futuri proprietari? Nessun problema: dal classico verde a un cattivissimo nero ecco le altre scelte per la tinta della carrozzeria.

Come l'originale

Per partire però parliamo del giallo, non fosse altro che proprio questo colore vestiva il prototipo della Lamborghini Countach presentato nel 1971 al Salone di Ginevra. Tinta d'ordinanza con tanto effetto nostalgia, come il verde che vedete nelle foto, altra scelta cromatica che richiama la Countach originale e disponibile in versione più "accesa" o con gradazione maggiormente scura.

Se invece si opta per qualcosa di più "cattivo" ecco servito un classico nero: va bene su tutto e non stufa mai. Tranne chi cerca colori più sgargianti e potrebbe quindi mettersi in garage una Lamborghini Countach rossa con cerchi neri a contrasto. Blu (acceso oppure opaco) e azzurro completano le possibilità di scelta per le tinte della supercar elettrificata di Sant'Agata.

Una volta trovata quella che più ci piace si passa all'abitacolo, con 3 differenti mix di colori: uno quasi "total white" con inseri neri, gli altri 2 dominati dal rosso con dettagli più o meno estesi in nero.

Countach su misura

Nel lungo comunicato stampa dedicato alla Lamborghini Countach 2021 non si parla del programma Lamborghini Ad Personam, il reparto di personalizzazioni di Sant'Agata Bolognese, ma difficilmente bussando a quella porta non si riceverà risposta. E da lì la possibilità di sbizzarrirsi per creare una Countach unica sarà quasi infinita.

E voi, come la vorreste la vostra Lamborghini Countach?

Il video della Countach vista dal vivo