Tra le offerte di agosto, non mancano quelle relative ad un SUV compatto e sempre aggiornato come la Seat Ateca. Il modello è disponibile con motori a benzina o a gasolio: vediamo l'esempio ufficiale con la rata più bassa, che riguarda la Seat Ateca 1.0 TSI 110 CV Reference.

Il listino iniziale scende fino a 19.900 euro, e il pagamento può avvenire con un anticipo di 3.902,01 euro, e 35 rate mensili da 179 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,18%). Al termine, c’è la rata finale di 11.712,29 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto.

Questa Ateca dispone di alcuni accessori di serie, come i fari full LED, la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni, il clima automatico bizona o il sistema per la chiamata di emergenza e-Call; in più, nell’offerta sono compresi quattro anni di garanzia, fino a un massimo di 40.000 chilometri.

Vantaggi

Oltre allo sconto iniziale sul listino, su questa Seat Ateca ci sono dei vantaggi interessanti, come la rata da 179 euro al mese, l’estensione di garanzia di altri due anni rispetto agli obblighi di legge, e diversi accessori compresi nell’offerta.

Svantaggi

E’ bene fare il calcolo esatto degli oneri finanziari, come indicato negli esempi ufficiali di Seat, dalle spese di incasso e comunicazioni alle imposte di bollo, fino a tasse come IPT e PFU.

In sintesi