È tra le berline Mercedes-Benz più ricercate dagli appassionati per il suo DNA sportivo, derivato direttamente dalle corse. Un esemplare di 190E 2.5-16 Evolution II del 1990 in versione stradale omologata è in vendita all'asta presso il rivenditore Speedart Motorsport, azienda con sede a Miami specializzata nelle sportive di lusso.

Quest’auto iconica, la numero 473 di 502 prodotte, ha preso parte negli Anni '90 al campionato DTM, il più importante per le vetture da turismo dell'epoca, sfidando tra le numerose vetture anche la BMW M3 Evolution II. Proprio per partecipare alla competizione la Casa di Stoccarda aveva dovuto omologare il modello stradale che avrebbe fatto da base tecnica alla versione da corsa.

Base tecnica per l'auto da corsa

Il DTM e altre serie richiedevano alle case costruttrici la realizzazione di un numero specifico e limitato di auto stradali per far sì che i modelli da corsa derivati venissero omologati per il campionato.

Questa norma portava i produttori a prestare particolare attenzione alle auto stradali che venivano progettate per avere la migliore piattaforma tecnica da cui partire per la costruzione delle auto da corsa.

Motore e aerodinamica al top

La Evo II, come venne poi ribattezzata dagli appassionati, è stata realizzata in soli 502 esemplari in nero metallizzato ed è equipaggiata con un motore quattro cilindri da 235 CV.

Il propulsore raggiunge un regime di rotazione di 7.700 giri/min, grazie ad interventi di riduzione dei pesi delle bielle e una diversa catena di distribuzione per l’albero a camme. Consente una velocità massima di 250 Km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi.

L’auto si caratterizza esteticamente per il bodykit che ha introdotto passaruota allargati e appendici aerodinamiche così come sono specifici anche i cerchi in lega leggera a sei razze da 17".

Particolare attenzione era stata data allo sviluppo aerodinamico della Evo II per aumentarne la deportanza grazie alla presenza degli spoiler anteriore e posteriore in grado di generare rispettivamente un carico massimo di 21,2 kg e 57,1 kg.

In vendita un pezzo di storia

È ora in vendita questo simbolo della massima espressione degli sforzi realizzati dalla Casa di Stoccarda per vincere il campionato DTM, la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II del 1990. L'auto ha all'attivo poco più di 18.000 km e il venditore americano chiede l'equivalente di 554.000 euro.

Oltre al suo lungo nome, quest'auto è una vera e propria icona della storia del motorsport, un modello in grado di attirare l'attenzione di tutti gli appassionati e collezionisti dell'epoca d'oro delle competizioni per vetture turismo.