La nuova Kia Sportage si già fatta vedere negli scorsi mesi. Tuttavia, le foto precedenti hanno mostrato la versione pensata per i mercati nordamericano e orientale lasciando un piccolo alone di mistero per l’Europa.

Ecco quindi i primi bozzetti della Sportage esclusiva per il Vecchio Continente, una prima assoluta per la casa coreana.

Più sportiva e compatta

Mai prima d’ora Kia aveva concepito versioni diverse della Sportage per mercati differenti.

A giudicare dai disegni, la Sportage “europea” sembra avere forme più compatte e sportive. La filosofia di design è sempre legata al tema “Bold for Nature” che si rifà alla perfezione e alla semplicità della natura.

Secondo Kia, la Sportage è stata concepita per essere “il SUV più dinamico e alla moda di tutto il suo segmento”. L’impressione generale è che il nuovo modello riprenderà alcuni elementi stilistici della Hyundai Tucson con la quale è fortemente imparentata. Tra queste ci sarà anche un’evoluzione del Tiger Nose di Kia caratterizzato dalla grande calandra con fari a matrice di led affilati e integrati nella griglia.

Motori e tecnologia

Oltre al design, anche i motori saranno condivisi con la Tucson. Ad esempio, non dovrebbero mancare i powertrain full hybrid e ibridi plug-in da 230 e 265 CV. Probabile anche l’arrivo delle mild hybrid diesel con motore 1.6 da 136 CV. Tra le trasmissioni disponibili, dovremmo vedere un cambio manuale a 6 rapporti, un doppia frizione a 7 marce e un nuovo automatico a 8 rapporti.

La nuova Kia monterà il Terrain Mode, un selettore di modalità di guida che consente di gestire le configurazioni Comfort, Eco, Sport e quelle per il fuoristrada. Inoltre, a livello telaistico troveremo delle nuove sospensioni a controllo elettronico in grado di lavorare in simbiosi con la trazione integrale.

Manca davvero poco al debutto della nuova Sportage. Il modello verrà presentato in via digitale mercoledì 1 settembre e sarà poi visibile al Salone di Monaco, mentre il suo arrivo in concessionaria è previsto per fine 2021.