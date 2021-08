Niente BMW M4 Gran Coupé all’orizzonte? Nessuna paura, ci pensa Alpina. Il marchio che mette a punto le BMW più sportive è al lavoro sulla B4, "l’alter ego" della Serie 4 Gran Coupé in salsa piccantissima. La berlina da pista è stata pizzicata dai fotografi in piena fase di collaudo lungo le strade tedesche.

Una Gran Coupé speciale

A prima vista potrebbe sembrare una “comune” Serie 4 Gran Coupé. C’è qualche dettaglio, però, che fa capire che si è davanti a qualcosa di speciale. Uno dei primi indizi riguarda la targa: “OAL”, infatti, si riferisce alla città di Buchloe, la sede di Alpina. Inoltre, l’auto presenta un diffusore posteriore completamente mimetizzato che nasconde un probabile nuovo design e i quattro terminali di scarico.

Infine, bisogna considerare che la nuova Serie 4 Gran Coupé è stata presentata all’inizio di giugno ed è davvero troppo presto per vedere già una nuova versione o un restyling. Tra l’altro BMW ha già ammesso che non produrrà la M4 a quattro porte per evitare che cannibalizzi le vendite della M3. Non è escluso, comunque, che Alpina sia al lavoro anche su una M4 Coupé ancora più estrema.

La “sorella” della B3

Secondo alcuni rumors la produzione dell’Alpina B4 comincerà nel marzo 2022, mentre la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. Sempre le stesse voci indicano che la B4 sarebbe più potente della M440i xDrive e che potrebbe toccare i 462 CV e i 700 Nm di coppia per pareggiare i conti con la B3 e il suo 3.0 a sei cilindri.

Come il propulsore, anche le prestazioni dovrebbero essere identiche alla B3. Si parla, quindi, di uno scatto 0-100 km/h di 3,8 secondi, di uno 0-200 km/h coperto in 13,4 secondi e una velocità massima di 303 km/h.

Anche la B4 riceverà la classica cura estetica e meccanica in stile Alpina. Aspettiamoci quindi paraurti ridisegnati, cerchi da 20”, impianto frenante potenziato, un cambio automatico a 8 rapporti aggiornato e sospensioni a controllo elettronico ricalibrate per gestire il nuovo assetto.