È un fenomeno in crescita quello che vede i marchi automoblistici collaborare con aziende attive nel settore della moda e del lifestyle per realizzare collezioni uniche, in grado di intercettare la clientela premium e fidelizzare gli appassionati dei brand.

A questo proposito Bugatti ha annunciato la partnership con UYN, azienda di Mantova specializzata nella produzioni di capi tecnici, per la creazione di una linea di abbigliamento e calzature ad alte prestazioni.

Made in Italy

La collezione che prende il nome di “UYN for Bugatti” includerà inizialmente undici modelli tra i quali giacche, strati intermedi, polo e camicie, oltre a due paia di scarpe e potrà contare su altri capi in arrivo nei prossimi mesi.

La produzione, interamente realizzata in Italia presso lo stabilimento UYN di Asola, in provincia di Mantova, mette a frutto la stretta collaborazione tra la Casa francese e AREAS (Accademia di Ricerca e Ingegneria dell'Abbigliamento e dello Sport), il centro di ricerca, sviluppo e sperimentazione di UYN.

La partnership ha portato a combinazioni inedite di materiali, selezionati per la loro traspirabilità, velocità di asciugatura, morbidezza ed elasticità, con particolare attenzione all'ergonomia.

Ispirazione a 4 ruote

Per quanto riguarda il design dei capi l’azienda mantovana si è ispirata all’iconica linea a cuneo delle supercar Bugatti, trasferendone le forme nelle spalle di giacche e camicie. La C-line è stata ripresa anche nelle scarpe realizzate in tessuto 3D-knit, dove è stata inserita nella zona superiore per contribuire alla traspirazione.

La collezione "UYN for BUGATTI" è disponibile nei colori nero, bianco e nel classico Blu Bugatti, una tonalità che rende omaggio alla storia e all'eredità nelle competizioni dell'azienda con sede a Molsheim. Sarà svelata ufficialmente in autunno e verrà messa in vendita online e in negozi selezionati.