La gamma della BMW M4 è pronta ad allargarsi. Non solo la versione Competition: la Casa bavarese sta lavorando da tempo su un’altra variante ancora più “racing”.

I primi prototipi di questa nuova M4 misteriosa sono stati avvistati già negli scorsi mesi, ma nuove foto spia fanno capire che (forse) BMW sta sviluppando addirittura due declinazioni super sportive della coupé.

Affilata e aerodinamica

Lo diciamo subito, però: i cambiamenti tra la M4 “CS” (c’è chi pensa, però, che BMW possa tornare ad utilizzare la sigla “CSL”, come per la M4 della generazione E46) e quella mostrava nelle nuove foto sono davvero minimi.

Eppure ci sono, a partire da una calandra ridisegnata con nuovi inserti sportivi e fari a LED bruniti. C’è poi uno splitter (molto probabilmente in fibra di carbonio) più accennato, anche se le mimetizzazioni non consentono di apprezzarne appieno tutte le differenze.

Per il resto, abbiamo a disposizione solo foto del frontale. Non sappiamo, quindi, se ci siano altri cambiamenti nella fiancata o nel posteriore.

C’è anche da dire che il prototipo delle nuove foto spia potrebbe rappresentare un’evoluzione dell’M4 dei precedenti scatti. Sta di fatto che BMW non si è ancora espressa ufficialmente e per risolvere il “mistero” dovremmo aspettare i prossimi mesi.

Iniezione di potenza

Non sappiamo, quindi, se la Casa bavarese ha davvero in programma una o due “super M4”, ma è lecito attendersi una potenza extra. La M4 CSL (o CS) dovrebbe salire a 547 CV, ovvero 37 CV in più rispetto alla Competition e 67 in più della sportiva di base. Grazie all’aumento di cavalli del 3.0 biturbo a sei cilindri in linea, lo scatto 0-100 km/h dovrebbe scendere a 3,4 secondi, portandola quasi allo stesso livello di M5 CS e M8.

La nuova BMW avrà esclusivamente la trazione posteriore e un cambio automatico a 8 rapporti. Non sarebbe in programma, infatti, una versione con leva e frizione. Per gli amanti del cambio manuale le speranze sono tutte riposte nella nuova M2 da 490 CV.