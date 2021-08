La Ford Focus, lanciata per la prima volta sul mercato nel 1998, dopo oltre vent'anni è arrivata alla sua quarta generazione, presentata nel 2018. Si avvicina quindi per Focus il momento del restyling.

Mentre una nuova RS è stata cancellata a causa delle normative europee sulle emissioni sempre più rigorose, la ST esisterà anche nei prossimi anni. Dalla nuova serie di foto spia che mostrano un prototipo leggermente camuffato sembrerebbe che la Focus restyling avrà una vernice verde acido. Se la tonalità ha un qualcosa di familiare, è perché la Focus RS di seconda generazione era venduta in un colore simile, chiamato Ultimate Green.

Vernice riservata a un'edizione speciale?

Sarà interessante scoprire se questo nuovo colore di carrozzeria sarà di serie oppure verrà riservato a un'edizione speciale a tiratura limitata. A questo proposito, Ford UK ha appena lanciato una Focus ST Edition con diversi upgrade alle sospensioni, ma con potenza invariata per l'EcoBoost da 2,3 litri, che eroga ancora 280 CV e 420 Nm di coppia massima.

A parte la vernice accattivante, il modello restyling sembra rivelare fari leggermente modificati con nuove luci diurne a LED a forma di U. I gruppi ottici sembrano più stretti di prima, ma in questo caso il camuffamento può trarre in inganno. Nella parte posteriore, i fanali hanno la stessa forma della versione attuale, ma presentano una grafica leggermente aggiornata.

Nuovo design per la griglia anteriore

Sono state catturate anche nuove immagini della Focus in allestimento standard, in questo caso immortalata su strada con cerchi d'acciaio di piccole dimensioni privi di coprimozzi.

La pellicola camouflage ricopre le stesse aree della versione ST, ma rivela parzialmente il nuovo design della griglia anteriore con listelli orizzontali dalle linee interrotte anziché continue come prevede l'attuale Focus di serie. Il terminale di scarico a singola uscita e lo spoiler di sezione minore montato sul tetto chiariscono che si tratta dell'allestimento base.

Il restyling dovrebbe interessare tutte le varianti di carrozzeria della Ford Focus, il che significa che sarà disponibile per la versione hatchback, station wagon, così come per il modello rialzato Active e per gli allestimenti sportivi ST in versione diesel.