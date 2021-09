Avreste mai pensato di vedere delle imbarcazioni realizzate con forme ispirate ai modelli storici di auto del passato? È questa l'intenzione della società Floating Motors, un’azienda del settore che vuole ripensare il design delle barche reinterpretando alcune delle auto più iconiche del mondo in natanti dall'aspetto elegante in un progetto che prende il nome di "Resto-Floating".

L'azienda offre differenti proposte di design che ricreano modelli storici quali la Mini Cooper, la Jaguar E-Type, il VW T2 Bus, la Mercedes-Benz SLS e altri in versione galleggiante. Addirittura il pulmino VW ha persino un ponte sulla parte superiore e un portellone posteriore che si apre per dare spazio a un'area lounge e una piattaforma per i tuffi.

Dimensioni e scafi a scelta

L'azienda prevede di offrire imbarcazioni di varie lunghezze, che vanno da quelle di piccole dimensioni, da 3 a 3,5 metri, alle extra-large, che misurano fino a 7,5 metri. Floating Motors propone la proprie barche con tre diversi tipologie di scafo a scelta: catamarano, convenzionale o foil. Al momento le barche disponibili sono cinque, equipaggiate con motori elettrici fuoribordo in grado di erogare tra i 41 e i 243 CV di potenza a seconda del modello.

Per i clienti è inclusa la possibilità di selezionare la tipologia di configurazione. Floating Motors afferma che le imbarcazioni potranno essere utilizzati per vari scopi, incluso quello di nave-taxi per traghettare le persone in acqua.

In arrivo tra qualche anno?

Floating Motors è una joint venture tra Jet Capsule S.r.L., un costruttore italiano di imbarcazioni e lo studio del designer Pierpaolo Lazzarini. Jet Capsule ha consegnato il suo primo prodotto nel 2016, esportando successivamente le proprie realizzazioni in Cina, Canada e Spagna.

L’idea di barche realizzate sul design di auto storiche voluta da Floating Motors è veramente originale, anche se, probabilmente, la messa in produzione richiederà qualche tempo prima di vederle in acqua.