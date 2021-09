Per gli appassionati di Alfa Romeo classiche il nome Alfaholics è solitamente associato ai restomod di altissima qualità basati sui esemplari storici della Giulia coupé degli Anni ’60. L’azienda inglese, in questo caso, ha messo le mani su un altro modello iconico della Casa del Biscione, la Spider Duetto, resa famosa in tutto il mondo per l'apparizione nel film di Dustin Hoffman del 1967, Il Laureato.

Questo modello, in vendita sul sito di aste Collecting Cars, è un esemplare di seconda serie del 1977, la cui differenzia più evidente rispetto all’originale “Osso di seppia” è la coda tronca Kamm, ispirata alle teorie aerodinamiche dell'omonimo professore.

Roll-bar nascosto per l'uso in pista

A partire dal 2011, la Spider Duetto in questione ha subito diversi aggiornamenti a livello meccanico. Il proprietario, appassionato di track-day, ha chiesto al preparatore inglese di intervenire aumentando la rigidezza dell’auto per l’uso in pista con il montaggio di un roll-bar che non fosse visibile esternamente.

Per questo motivo i ragazzi di Alfaholics ne hanno realizzato uno speciale nascosto sotto la linea di cintura e hanno anche costruito un pianale inferiore su misura per adattarsi meglio ai sedili voluti dal cliente.

Motore da 218 CV

Il motore originale è stato sostituito con un Twinspark a quattro cilindri da 218 CV in abbinamento a una trasmissione sequenziale a sei marce e a un differenziale a slittamento limitato.

Altre modifiche hanno riguardato l’assetto, irrigidito grazie a un pacchetto completo di sospensioni regolabili Alfaholics GT-R, e l’impianto frenante, che può contare su pinze anteriori a sei pistoncini. Secondo l’azienda britannica si tratta dell’esemplare di Spider più veloce al mondo.

Prezzo per pochi fortunati

L’auto è caratterizzata dalla presenza di numerosi componenti moderni, come nel caso dei sedili sportivi in pelle rossa, del cruscotto con schermo digitale e della vernice esterna in tonalità bianco perla, un colore ripreso dall’Alfa 147 dei primi Anni ’00.

Il portale Collecting Cars non specifica il prezzo di vendita con cui la Spider verrà messa all’asta, ma sulla pagina web di Alfaholics viene indicato che l’esemplare dovrebbe avere una valutazione a partire da 125mila sterline, tasse escluse (147mila euro al cambio attuale).