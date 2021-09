La Lamborghini Huracan STO è l’ultima e definitiva evoluzione, strettamente derivata dalla versione da corsa, del modello con motore V10 aspirato nato nel 2014 per sostituire la Gallardo nella gamma della Casa bolognese.

Un esemplare, tra i primi arrivati sul mercato statunitense, preso a noleggio presso la società Royalty Exotic Cars, ha subito gravi danni in seguito allo schianto del conducente contro un marciapiede.

Supercar presa a noleggio

La supercar italiana era stata da poco acquistata dall’azienda specializzata in noleggio di auto esotiche con sede a Las Vegas e veniva offerta ai clienti con il canone più alto dell’intero parco veicoli.

Purtroppo il conducente alla guida della STO non è riuscito a gestire l'incredibile potenza del mezzo e ha perso il controllo dello stessi finendo contro un marciapiede, a pochi metri da un cantiere. L’incidente, fortunatamente, non ha visto altre auto coinvolte e nessuno è rimasto ferito.

Danni estesi all'anteriore e al retrotreno

Il video evidenzia come nell’urto la sospensione posteriore della Huracan STO sia andata completamente distrutta ed entrambi le ruote posteriori, una bloccata all’interno del passaruota con una strana angolazione e l’altra rotta, siano completamente inutilizzabili.

Anche lo splitter anteriore si è incrinato, di conseguenza l’intero avantreno in fibra di carbonio dovrà essere sostituito. L’auto non è stata sollevata sul ponte, ma è molto probabile che il sottoscocca sia stato danneggiato pesantemente.

Secondo il manager della società di noleggio auto la supercar non può essere sostituita a causa della disponibilità limitata del modello. Al momento non si sa ancora se i danni potranno essere riparati, ma è probabile che l’auto finisca per essere rottamata.

V10 aspirato da 640 CV

La Huracan STO è equipaggiata con un motore un V10 aspirato da 5,2 litri in grado di produrre una potenza di 640 CV a 8.000 giri e una coppia di 565 Nm disponibile a 6.500 giri/min abbinate alla sola trazione posteriore e al cambio doppia frizione LDF a 7 marce.

Lamborghini grazie soprattutto all'utilizzo esteso della fibra carbonio per la carrozzeria è riuscita a ridurre il peso della STO di circa 43 kg rispetto alla versione Performante. La supercar ferma la bilancia a 1.339 kg di peso a secco, un numero che le ha permesso di raggiungere lo straordinario rapporto peso/potenza di 2,09 kg/CV.