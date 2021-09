Alzare l’auto sul ponte sollevatore per verificare o smontare determinate componenti fa parte di quelle operazioni di routine, effettuate in tutte le officine.

Un lavoro che dovrebbe rientrare nella normalità delle cose se non fosse che, raramente, può capitare che qualcosa vada storto. È il caso di questo esemplare di Chevrolet Corvette C6 che durante un controllo dal meccanico letteralmente si ribalta e cade dal ponte sollevatore.

Caduta dal ponte sollevatore

Il video mostra un ragazzo in piedi che lavora nella zona anteriore della Corvette, quando improvvisamente il muso dell'auto si solleva in aria e la parte posteriore dell’auto scivola indietro.

Il veicolo cade dal sollevatore e la parte anteriore sbatte a terra, provocando il distacco parziale di un parafango dalla carrozzeria. Ma il momento più "divertente", di certo non per il povero proprietario dell'auto, arriva quando il ragazzo si allontana con nonchalance dal luogo del misfatto e guarda con aria distratta la Chevrolet come se non fosse successo nulla.

Peso sbilanciato

Il video dà indizi sufficienti per provare a mettere a fuoco il contesto. Per prima cosa si nota che nel momento in cui l'auto si ribalta il vano motore è vuoto e questo potrebbe spiegare lo sbilanciamento del peso verso il retrotreno. Senza un cavalletto nella parte posteriore o qualcosa che lo colleghi al sollevatore, il veicolo può effettivamente cadere.

È difficile dare tutte le colpe al ragazzo nel video perché non ci sono abbastanza informazioni per dire se è lui il responsabile di aver messo l'auto sull'ascensore, o addirittura di averci lavorato. C'è la possibilità che le colpe maggiori siano da attribuire ad altri e che questo ragazzo si sia semplicemente trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e ciò potrebbe spiegare la sua reazione.

Una brutta giornata per tutti

Indipendentemente dalle responsabilità dell'incidente, non si può non solidarizzare con il proprietario della Chevrolet Corvette C6.

Immaginiamo le reazione quando, dopo aver mandato l’auto in officina per alcuni lavori, ha ricevuto la chiamata che lo informava della caduta del veicolo dal ponte sollevatore. L'assicurazione del negozio dovrebbe coprirebbe il sinistro, ma sicuramente deve essere stata una brutta giornata per tutte le persone coinvolte.