Le Case automobilistiche propongono offerte nel mese di settembre che non fanno ricorso agli incentivi statali: è il caso della Jeep Compass turbo diesel da 130 CV, che si può acquistare con il finanziamento agevolato Jeep Excellence Contributo Prezzo.

Una Jeep Compass 1.6 M-Jet MT Limited avrebbe un costo iniziale di 34.450 euro, ma con l’offerta Jeep può costare 29.900 euro, o 28.900 euro con finanziamento. Versando un anticipo di 7.680 euro, si pagano dopo 30 giorni 48 rate mensili da 249 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,75%), che comprendono anche i 3,50 euro di incasso per ogni rata.

Dopo le rate, c’è il valore futuro garantito di 15.622,28 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più. Non è prevista la rottamazione, mentre sono inclusi in questo importo due anni di manutenzione e quattro anni di garanzia; in più, acquistando online si ottengono ulteriori 500 euro di sconto.

Vantaggi

Anche su una Jeep Compass diesel l’offerta è interessante: non c’è bisogno di rottamazione, una permuta può coprire l’anticipo, e lo sconto iniziale supera i 5.500 euro - 6.000 se si compra online.

Le rate inferiori a 250 euro, comprese le spese di incasso, sono sostenibili per la categoria di auto, e in più ci sono i servizi di manutenzione e soprattutto la garanzia fino al termine del finanziamento.

Svantaggi

Non si tratta di una recente versione 4xe ibrida, ma di una classica diesel: bisogna tenerne conto per una formula di acquisto che dura quattro anni. Attenzione ai costi in più: l’arrotondamento rata, IPT e PFU e altri oneri finanziari.

In sintesi