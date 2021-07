A prima vista, queste foto spia sembrerebbero poco poco interessanti. La Jeep Compass 2021, infatti, già la conosciamo, ma questo esemplare nascosto in bella vista su una bisarca, ha, aguzzando la vista, qualche particolare che suscita davvero interesse.

Cosa c'è sul parabrezza? Sembrerebbe un adesivo di quelli che si trovano sulle auto elettrificate che avvertono del pericolo della corrente ad alta tensione, per cui il dubbio che questa Compass sia o meno elettrificata è stato chiarito.

Non è ibrida plug-in

Tuttavia, non si tratta dell'ibrida plug-in 4xe, sia perché non c'è alcun badge sulla carrozzeria, sia perché c'è solo uno sportellino per entrambe le fiancate. Sicuramente quello per la benzina. Per finire, questa Jeep non è completamente priva di mimetizzazioni: a farci caso, c'è del nastro adesivo a coprire un badge alla base del portellone posteriore.

Fotogallery: Jeep Compass mild hybrid, le foto spia

7 Foto

Cosa c'è sotto il cofano?

Ragioniamo: se è elettrificata ma non è l'ibrido plug-in 4xe, potrebbe essere benissimo una versione mild hybrid, ibrida "leggera". Indiscrezioni confermato come Stellantis stia lavorando effettivamente su configurazioni plug-and-play degli attuali sistemi di propulsione e, per questo, pensiamo che la Compass delle foto possa incorporare a tutti gli effetti un sistema a 48V.

Sotto il cofano potrebbe esserci il turbobenzina 1.3 montato anche sulla Renegade, integrato con un motore elettrico che lavori in sinergia. Questo tipo di configurazione consentirebbe anche la motricità 100% EV fino a velocità di circa 130 km/h, purché ci sia sufficiente carica nella batteria.

Quando arriverà?

Non si sa ancora se eventuali versioni mild hybrid saranno disponibili su tutta la gamma Compass o solo su specifici allestimenti: questa versione avvistata sembrerebbe una Limited, ma è ancora presto per avere risposte definitive: Jeep dovrebbe annunciare quest'opzione ibrida entro la fine del 2021.