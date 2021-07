La Jeep Grand Wagoneer è in arrivo nel 2022 con il modello di nuova generazione, anticipato lo scorso anno da un prototipo molto vicino all’auto di produzione. Avrà una carrozzeria collegata ad un nuovo telaio a longheroni in acciaio, offrirà spazio per 7 passeggeri e sarà caratterizzata da un design moderno e un’interfaccia digitale avanzata.

Per gli amanti del vecchio modello prodotto fino al 1991, Vigilante, una società specializzata nel restauro di Jeep del passato con sede negli Stati Uniti, ha presentato un restomod della Jeep Grand Wagoneer originale. L'auto è stata completamente rivista con prestazioni e design aggiornati ed è stata progettata con lo scopo di rendere "il viaggio più confortevole e potente che mai”.

Upgrade meccanici

Vigilante propone per l’auto tre versioni del motore Hemi, in grado di erogare una potenza compresa tra i 492 CV e i 1.014 CV, in aggiunta a sospensioni completamente riviste con molle elicoidali Eibach e ammortizzatori Fox in sostituzione della configurazione originale con molle a balestra.

Le modifiche alla Grand Wagoneer hanno interessato anche il telaio che è stato rinforzato a fondo per gestire la potenza superiore del motore. I freni hanno ricevuto anch’essi un upgrade con l’aggiunta di pinze Baer a sei pistoncini e l’auto monta pneumatici Bf Goodrich all-terrain in grado di fornire maggior trazione.

"La creazione di questa piattaforma è stata una vera sfida" - spiega Daniel van Doveren, CEO di Vigilante -. E' stato complesso e lungo, ma la perseveranza ha dato i suoi frutti. Ci sono volute migliaia di ore di lavoro e sono state premiate con questo risultato eccezionale che siamo orgogliosi di offrire attraverso Vigilante”.

Prezzo esclusivo

Il restomod della Jeep Grand Wagoneer sarà messo in vendita ad un prezzo a partire da 265.000 dollari (221.956 euro al cambio attuale) per la configurazione base del motore Hemi. La versione intermedia da 717 CV di potenza costerà 280.000 dollari (234.520 euro al cambio attuale), mentre la variante top di gamma da 1.014 CV sarà proposta ad un prezzo di 290.000 dollari (242.895 euro al cambio attuale).