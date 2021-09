In un futuro sempre più vicino l’auto sarà una nostra alleata per ridurre lo stress quotidiano. Non dovremo più preoccuparci di guidare in mezzo al traffico o trovare parcheggio in una grande città. La guida autonoma risolverà tanti piccoli problemi e a darne una dimostrazione è la BMW iX. Resta solo da vedere esattamente "quando" tutto questo succederà.

Pensa a tutto lei

Il SUV elettrico bavarese sta facendo discutere per il suo design, ma mette tutti d’accordo quando si parla di tecnologia. Purtroppo le funzionalità mostrate nel video sono ancora in fase sperimentale e non sono disponibili per i clienti.

Inoltre, ad aiutare la BMW sono presenti varie telecamere e sensori ambientali. L’impressione, però, è che manchi davvero poco alla creazione di aree chiuse in cui le auto potranno sfruttare appieno i vantaggi della guida autonoma.

Il video mostra quello che potrebbe essere un tipico pomeriggio al centro commerciale tra qualche anno. La BMW viene lasciata in una speciale “drop-off area”, ossia uno spazio riservato in cui lasciare temporaneamente l’auto e proseguire a piedi.

Una volta uscito dall’auto, il proprietario attiva la guida autonoma direttamente dallo smartphone e il SUV inizia così la ricerca e la manovra di parcheggio. Terminate le operazioni, un braccio robotico collega la presa per la ricarica.

Arrivato ad un livello di carica superiore al 60%, l’iX si scollega da sola e si reca all’autolavaggio prima di ritornare al parcheggio. Conclusa la giornata di shopping, il proprietario richiama la vettura direttamente dall’app saldando la tariffa per lavaggio e parcheggio.

Una formula affinabile

Come detto, per il momento questo video rimane solo un esperimento (o un concept) di quello che potrebbe essere il futuro della guida autonoma. Restano ancora vari punti di domanda sull’utilizzo in condizioni reali, tra cui la gestione degli imprevisti. Come dimostrano alcuni incidenti capitati alle Tesla dotate dell’Autopilot, i software si comportano bene in condizioni di guida prevedibili, ma faticano a “leggere” situazioni più caotiche.

Inoltre, come succede alle Tesla con la funzione Summon, anche nel video la BMW si muove molto lentamente per analizzare l’ambiente circostante e muoversi con sicurezza. Chi resterebbe fermo ad aspettare la propria auto per diversi minuti? Agli ingegneri il compito di rendere più “umana” la guida autonoma del futuro.