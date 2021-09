Un esemplare di Ford Mustang Mach-E potrebbe presto pattugliare le strade del Michigan. La casa automobilistica sta sottoponendo il veicolo a emissioni zero a una serie di test da parte della polizia dello Stato americano.

Il mezzo rientra tra quelli inseriti nel programma di valutazione da parte delle forze dell'ordine, in svolgimento dal 18 al 20 settembre, al fine di selezionare nuovi veicoli da introdurre nella flotta.

Test per una possibile fornitura alla polizia

Questa prova servirà al marchio americano come riferimento per decidere se realizzare nel prossimo futuro un’auto elettrica costruita appositamente per le polizia visto che, proprio secondo la Casa di Detroit, “la domanda da parte delle forze dell'ordine per questo genere di veicoli completamente elettrici è in crescita in tutto il mondo”.

La Mach-E usata per il programma pilota è sostanzialmente identica alla versione di serie, se non fosse per la grande decalcomania “Police” applicata lungo le fiancate dell’auto. Manca la classica barra luminosa che ospita i lampeggianti e non ci sono foto dell’abitacolo che mostrano l'attrezzatura che ci aspetteremmo in un'auto della polizia, come radio o schermi extra.

Presentato un prototipo per la polizia britannica

Per Ford non si tratta della prima Mach-E modificata per la polizia, infatti all’inizio di settembre aveva presentato un prototipo per le forze dell’ordine britanniche. A differenza del modello americano presentava modifiche più consistenti che includevano una barra luminosa sul tetto e un pannello di controllo dedicato posizionato sotto al display del sistema infotainment.

La polizia utilizza i veicoli in maniera molto diversa dai normali guidatori, motivo per cui solitamente vengono montati elementi specifici come radiatori aggiuntivi per l'olio motore e per la trasmissione, esigenze di cui la Mach-E può fare a meno essendo un’auto elettrica.

La GT per il massimo delle performance

Attualmente la versione più performante del veicolo a zero emissioni Ford - lo ricordiamo - è la GT, caratterizzata da un doppio motore elettrico che fornisce trazione sulle quattro ruote motrici e regala una potenza di 487 CV e una coppia di 860 Nm, numeri che permettono al crossover di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.