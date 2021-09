Quando si fa riferimento alla Peugeot 106 viene in mente un’utilitaria dalla vocazione tranquilla, anche se il marchio del Leone aveva lanciato in passato alcune versioni “pepate” come la S16 da 120 CV del 1996 e la Maxi dell’anno successivo, pensata appositamente per le competizioni automobilistiche.

Sono stati questi, tuttavia, i modelli di ispirazione per la 106 Evolution da 672 CV del video, un’interpretazione estrema e non originale della compatta Peugeot, realizzata diversi anni fa in maniera totalmente autodidatta dal proprietario.

Un'"ibrido" da 672 CV di potenza e 860 Nm di coppia

In un nuovo filmato, girato da Movie Cars Central e pubblicato il 15 aprile 2021, questo particolare veicolo si mostra nuovamente al pubblico. L’auto non ha più nulla a che fare con una Peugeot 106 di produzione e, per una buona ragione, come vedrete non è in realtà il modello di utilitaria francese come invece sembra.

Si tratta infatti di una Mitsubishi Evolution IV con telaio accorciato per adattarsi alla carrozzeria della Peugeot 106. Questo bizzarro “ibrido” monta una trasmissione con cambio sequenziale, la trazione integrale ed è equipaggiato con un motore che eroga la potenza di ben 672 CV e 860 Nm di coppia.

Prestazioni superiori a modelli molto più prestigiosi

Il progetto sembra completamente folle, eppure esiste ed è assolutamente funzionante su strada. Come si può immaginare con una potenza del genere e un peso contenuto (1046 kg) la Peugeot 106 Evolution può diventare un "concorrente" scomodo per modelli molto più prestigiosi.

All'inizio del video, la vediamo infastidire e poi sorpassare un'Audi RS 6 Avant e più avanti nel filmato anche una Dodge Viper e una Porsche 911 GT3 RS si arrendono alla velocità del mezzo sul circuito di Spa-Francorchamps.

Progetto realizzato in maniera autodidatta

Per che volesse scoprire maggiori dettagli sulla Peugeot 106 Evolution, il creatore di questo modello esagerato ha girato una serie di clip, a partire dall’inizio del progetto, che mostrano l'auto ancora in forma embrionale.

Il primo di questi video risale al 2011 e mostra una Peugeot 106 in versione Cartoon che viene stravolta e passata attraverso una smerigliatrice così come una Mitsubishi Evo IV che viene tagliata a metà.