La Nissan GT-R è una delle sportive più longeve in listino. In vendita dal 2007, è stata soggetta a piccoli ritocchi per rimanere al passo coi tempi, ma le sue linee sono rimaste pressoché immutate negli anni. Un nuovo modello è atteso da tutti gli appassionati e forse sembra essere arrivato il momento.

Gli indizi di Nissan

A dare (più di) un indizio delle prossime mosse della Casa giapponese è proprio Nissan. In particolare, la divisione australiana ha annunciato il ritiro della GT-R in quella regione a causa delle nuove normative sui crash test e sull’impatto laterale. Tuttavia, il direttore di Nissan Australia Adam Paterson ha ammesso che questo ritiro non significa “la fine della storia della GT-R in Australia”.

Nissan GT-R50 by Italdesign

Si potrebbe pensare ad un aggiornamento della sportiva, ma Paterson prosegue affermando che “il modello 2022 segnerà la chiusura di questa generazione”. In più, le nuove versioni T-Spec e Nismo SV “saranno le ultime dell’attuale generazione ad essere offerta in Australia”.

Leggendo tra le righe, quindi, è evidente che Nissan sia già al lavoro per preparare la degna erede di “Godzilla”.

La nuova GT-R

Ora la domanda è: quando uscirà la nuova GT-R? Impossibile dirlo. Anche perché è difficile immaginare se la Nissan sarà ancora a benzina oppure ibrida o elettrica. C’è anche da capire quanto “nuova” sarà la nuova generazione, dato che alcuni rumors parlano di una versione aggiornata dell’attuale piattaforma.

Nissan GT-R T-Spec

L’impressione è che ci vogliano ancora diversi anni prima di una presentazione ufficiale. Ricordiamo che l’attuale GT-R fu presentata come prototipo nel 2001 e nel 2005 e fu messa in vendita solo nel 2007.

Nel frattempo, negli Stati Uniti e in Giappone, 100 fortunati clienti estratti a sorte potranno salire a bordo della versione speciale T-Spec. Si tratta probabilmente dell’ultimo giro di giostra per la GT-R prima del pensionamento.