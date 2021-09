La Toyota MR2 è stata una sportiva in miniatura. Apprezzata per la dinamica di guida divertente grazie al motore centrale e alla trazione posteriore, è stata venduta in tre generazioni tra il 1984 e il 2007. Più esclusiva e meno conosciuta è stata la MR2 realizzata in collaborazione con Zagato, ossia la TMI VM 180. Un rarissimo esemplare è in vendita all’asta su BH Auction.

Ha una personalità tutta sua

La VM 180 si basa sulla terza generazione presentata nel 1999 ed è stata prodotta in appena 100 esemplari. L’estetica della versione di Zagato è completamente diversa rispetto alla versione originale.

Pur confermando le proporzioni da sportiva compatta e leggera pesante appena 1.010 kg, il frontale e il posteriore sono decisamente più elaborati. La sezione anteriore, infatti, ha fari disposti su tre livelli e immersi in un elemento azzurro, mentre la parte inferiore della mascherina è dotata di enormi prese d’aria.

Le fiancate mettono in mostra dei cerchi in lega di dimensioni generose e il posteriore è altrettanto personale. Anche nella coda i fari sono disposti in verticale (ricordano quelli di una TVR Speed 12) ed è presente un piccolo diffusore affiancato da un grande terminale di scarico.

Più potente (e più costosa)

L’abitacolo è rimasto sostanzialmente immutato rispetto alla Toyota standard. L’unica differenza riguarda il volante e i sedili bicolore in pelle nera e rossa.

Sotto al cofano si cela un 1.8 potenziato e in grado di sprigionare 155 CV (15 CV in più della MR2 di partenza) e 178 Nm di coppia attraverso una trasmissione automatica a 5 rapporti.

I 100 esemplari sono stati tutti venduti in Giappone e il prezzo finale della Zagato potrebbe essere più alto rispetto a quello di una MR2 normale, la quale si può trovare usata a circa 10 mila euro.