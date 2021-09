Lamborghini ha già celebrato il 50esimo anniversario della Countach presentando un tributo in chiave moderna, la LPI 800-4 elettrificata. Eppure sembra che il Toro non abbia ancora finito coi festeggiamenti, perché un video teaser conferma il ritorno del primissimo prototipo con la Lamborghini Countach LP 500 Recreation.

In verità, quella che risiede nel museo di Sant'Agata Bolognese è la seconda auto prodotta, perché la prima LP 500 presentata l'11 marzo 1971 al Salone di Ginevra fu distrutta ad inizio 1974 dopo un crash test nel Regno Unito (necessario per l'omologazione in Europa). Il primo prototipo fu poi demolito e perciò sembra che il Toro voglia farlo rivivere con una ricreazione ufficiale.

La prima non si dimentica

Significativamente diversa nel design rispetto alla Countach stradale che debuttò nel 1974, la LP 500 venne progettata nientemeno che da Marcello Gandini e testata dal capo collaudatore della casa Bob Wallace con un motore da 4.0 litri.

La show car al Salone di Ginevra venne dotata poi di un'unità da 5.0 litri e un telaio a piattaforma anziché tubolare. Il modello di produzione che seguì venne realizzato in 1.999 esemplari fino al 1990, anno di lancio della Diablo.

La Countach classica venne prodotta in cinque serie distinte durante il suo ciclo di vita di 16 anni, e ciascuna di esse godeva di un design sempre più elaborato rispetto al look più "pulito" del prototipo originale (pensate alla LP 5000 con prese d'aria e alettone posteriore). Coloro che desiderano rivedere la più levigata delle Countach stiano pronti, perché Lamborghini ha intenzione di far rivivere proprio la primissima, come se volesse "riparare" al danno creato nel 1974.

Non è la prima volta che vediamo questa Recreation, perché in verità questo è il terzo teaser pubblicato. La logica ci dice che la "Nuova LP 500" verrà svelata prima della fine dell'anno, dato che è il 2021 a segnare il mezzo secolo della Countach. Ovviamente si tratterà di un pezzo unico (ancora più raro della modernizzata Countach LPI 800-4), probabilmente destinato al museo Lamborghini che già ospita il secondo prototipo mai realizzato dal Toro.