Una Lamborghini Countach che sfreccia a più non posso su una lingua d'asfalto stesa tra infinite lande desolate, lasciandosi alle spalle polvere e volanti della polizia. Al volante, avvolte da strette tutine, Tara Buckman e Adrienne Barbeau.

Forse avrete già riconosciuto di cosa sto parlando: è la scena di apertura di "The Cannonball Run", film del 1981 arrivato da noi in Italia col titolo "La corsa più pazza d'America".

Film iconico ispirato alla altrettanto iconica corsa semi clandestina nata (e morta) negli anni '70, ha nella Countach LP 400 S una delle protagoniste. E proprio alla V12 di Sant'Agata comparsa nel film, un modello del 1979, spetta oggi l'onore di entrare nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, onore riservato fino a oggi ad appena 29 auto.

Supercar in archivio

La Lamborghini Countach celebra così in maniera davvero speciale i 50 anni dalla sua nascita e i 40 anni dall'uscita del film che l'ha resa - se possibile - ancora più famosa e una delle auto più giovani a far parte della ristrettissima cerchia del National Historic Vehicle Register superata, tra le altre, dalla De Lorean DMC-12 "vestita" col costume indossato in Ritorno al Futuro.

La scena di apertura di "The Cannonbal run"

Anche la Countach indossa ancora gli abiti da scena, compreso il particolare spoiler anteriore con 2 luci supplementari integrate e la batteria di 12 scarichi posteriori.

Un riconoscimento prestigioso che comprende differenti passaggi: prima di tutto l'esposizione - per una settimana - in una teca di cristallo lungo il National Mall a Washington. Successivamente ogni tipo di informazione relativa alla Countach conservata nel museo (il telaio è il numero 1121112), la sua storia, la scannerizzazione in 3D e la copia di tutti i documenti che la riguardano, saranno custoditi nella Biblioteca del Congresso, per consegnarla alla storia.

Passato, presente e futuro

Il nome Countach si staglia così sempre più luminoso su questo 2021, celebrato qualche mese fa con la presentazione della sua erede diretta: la Lamborghini Countach LPI 800-4, un omaggio a quella che è - a tutti gli effetti - la mamma delle moderne supercar.

Sviluppata intorno all'iconico V12 aspirato pesca a piene mani dalle moderne tecnologie, con materiali ultra leggeri e l'immancabile elettrificazione, fatta però alla maniera di Sant'Agata.

Nessun classico sistema full hybrid o plug-in, bensì supercondensatori più leggeri e potenti rispetto a normali accumulatori, per raggiungere 814 CV totali e passare da 0 a 100 km/h in 2,8".