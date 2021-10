La presenza di videocamere per strada è ormai una costante a cui siamo abituati. Possono catturare, ad esempio, le immagini di potenziali criminali in azione o evidenziare i pericoli della guida distratta, ma in questo caso avvenuto in Australia hanno filmato qualcosa di decisamente insolito.

Le riprese video della polizia hanno registrato un drammatico incidente che mostra una Toyota Hilux sbandare attraversando perpendicolarmente otto corsie nel bel mezzo del traffico e, dopo aver sfiorato nella corsa diverse auto, schiantarsi contro un edificio.

Corsa ad alta velocità nel traffico

Nel filmato il pick-up compare sul lato sinistro dell’inquadratura, passando ad alta velocità sullo spartitraffico erboso e sollevandone la terra prima di dirigersi verso le altre auto. Un crossover in arrivo dalla sua destra, forse una Nissan Rouge, riesce a frenare appena in tempo per evitare una collisione.

L'Hilux lo supera di corsa, saltando uno spartitraffico di cemento mentre si fa strada attraverso due colonne di auto ferme nel traffico. Il pick-up quindi attraversa un terzo spartitraffico sollevandosi da terra a causa dell'elevata velocità fino a scomparire dall’inquadratura.

Nessun ferito grave

Il video non mostra direttamente lo schianto della Toyota contro l’edificio, ma viene riferito che i passeggeri, una donna e un bambino, sono stati portati all’ospedale a causa delle ferite (non gravi) provocate dall’impatto. La polizia sta indagando sull’incidente, ma l’ipotesi più probabile è che il conducente abbia perso il controllo del veicolo, non riuscendo a svoltare prima dello schianto.

Fortunatamente non sono state segnalate altre persone ferite, ma con ogni probabilità il fatto ha scosso i passeggeri delle altre auto coinvolte. Le cose sarebbero potute andare molto peggio per l'Hilux e gli altri innocenti passanti visto che il pick-up stava viaggiando a una velocità molto elevata e sbattere contro uno qualsiasi degli altri veicoli sulla strada avrebbe potuto essere devastante.