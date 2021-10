Nel mese di ottobre, Fiat prosegue con le promozioni su tutta la gamma, e alcune delle auto a listino possono ancora accedere agli incentivi statali con rottamazione: tra queste la Fiat 500 Hybrid, che può essere acquistata con il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid, un po’ diverso da quelli proposti dalle altre Case.

Intanto, c’è lo sconto iniziale grazie gli incentivi rottamazione e agli sconti di Fiat: in pratica, una Fiat 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid dal listino di 16.250 euro viene a costare 13.700 euro, che scendono a 12.200 euro con incentivo statale o 10.800 euro se si accede al finanziamento.

Per gli ecoincentivi, occorre la rottamazione di un’auto di classe inferiore ad Euro 6, immatricolato prima del 1 gennaio 2011; l'accesso all'offerta, anche senza incentivi statali, prevede comunque la rottamazione.

A questo punto, non si versa anticipo, e si pagano 84 rate mensili da 175 euro, salvo arrotondamenti della rata finale (TAN 6,85%, TAEG 9,62%): non è prevista una maxi rata, per cui al termine del pagamento la vettura diventa di proprietà, senza limiti chilometrici. Se poi si acquista online, ci sono 500 euro di sconto in più.

Vantaggi

Certamente si tratta di un’offerta interessante per chi ha una vettura decennale da rottamare: non c’è anticipo, e in 7 anni si paga l’intero importo, con rate da 175 euro al mese, che comprendono anche le spese di incasso. In più, questa Fiat 500 è comunque una mild-hybrid di recente progettazione.

Svantaggi

Vanno aggiunti gli oneri finanziari, tasse, spese di istruttoria pari a 325 euro, bolli e arrotondamenti. Fiat propone un finanziamento molto lungo: occorre tenerne conto se si volesse cambiare l’auto con una frequenza maggiore.

In sintesi