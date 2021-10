Più potenza e una dotazione ancora più completa per l’Audi R8. A essere “ritoccata” è la versione V10 performance RWD a trazione posteriore nelle carrozzerie Coupé e Spyder.

Grazie ai nuovi aggiornamenti, la R8 a due ruote motrici raggiunge lo stesso livello di prestazioni della variante con trazione integrale quattro.

Prestazioni senza compromessi

La supercar a motore centrale monta sempre il 5.2 V10 FSI aspirato. Il propulsore è stato rivisto nella potenza e nella coppia ed è in grado di erogare 570 CV e 550 Nm. Si tratta di un aumento di 30 CV e 10 Nm rispetto al modello precedente, per permettere alla RWD di arrivare agli stessi valori della versione a quattro ruote motrici.

La velocità massima è di 329 km/h per la Coupé (327 km/h per la Spyder), mentre lo scatto 0-100 km/h dichiarato è di 3,7 secondi (3,8 secondi per la Spyder). Il peso rimane invariato, con la Coupé che fa segnare 1.590 kg sulla bilancia (1.695 kg per la Spyder).

Sospensioni e dinamica di guida sono state ripensate per ottimizzare la gestione della potenza. Nella modalità Sport, il controllo di stabilità e il setup degli ammortizzatori hanno una taratura specifica per consentire derapate controllate.

Dotazione e pacchetti speciali

La dotazione degli esterni dell’Audi R8 RWD si completa con pneumatici 245/30 R20 davanti e 305/30 R20 dietro con impianto frenante con dischi in carboceramica da 482 mm. A livello di tinte, sono disponibili 10 colorazioni, tra cui la novità dell’Ascari Blue Metallic, offerta in precedenza esclusivamente sulla versione quattro.

In più, si può aggiungere il pacchetto “R8 performance design” che include interni in pelle e Alcantara neri, cuciture a contrasto Mercato Blue e inserti in carbonio. Nell’abitacolo è sempre presente il quadro strumenti virtuale da 12,3” e quattro configurazioni per la guida, tra cui la Performance che esalta ulteriormente il sound del motore. Infine, sulla plancia è presente il badge “RWD” che identifica la versione dell’Audi.

I prezzi per la Germania partono da 149 mila euro per la Coupé e da 162 mila euro per la Spyder. Il listino italiano deve essere ancora ufficializzato.