Trasformare una berlina (già molto) sportiva in una supercar senza compromessi. Questa è stata la missione di AC Schnitzer, tuner tedesco specializzato nelle elaborazioni di MINI e BMW, sulla nuova BMW M3 generazione G80. L’officina ha presentato il suo kit carrozzeria e le modifiche al motore che hanno contribuito a creare la Serie 3 più estrema di sempre.

Aerodinamica raffinata

La cura di AC Schnitzer è partita dagli esterni con l’aggiunta di un kit aerodinamico affilatissimo. L’M3 ha ricevuto splitter e alette anteriori per migliorare la deportanza fino a 40 kg alle velocità più sostenute. Nella fiancata sono state installate nuove minigonne e cerchi in lega leggera argento o antracite da 20” (su pneumatici 285/30 R20 davanti e 295/30 R20 dietro).

Il posteriore è arricchito da uno spoiler integrato nel tetto e da un’ala fissa installata sul portellone che può garantire fino a 70 kg di deportanza extra 200 km/h. Più avanti sarà disponibile anche un impianto di scarico sportivo con quattro terminali in carbonio da 11 mm.

In più, il kit di sospensioni ha abbassato di 15-20 mm l’altezza dell’avantreno per avere così un’auto più stabile e reattiva in curva.

590 CV per la pista

Le modifiche più sostanziose riguardano il 3.0 6 cilindri in linea della BMW che è passato dai 510 CV e 650 Nm della versione Competition a 590 CV e 750 Nm. In questo modo, la M3 combina la cura aerodinamica con una potenza senza precedenti: la ricetta perfetta per dominare la pista. Il tuner non parla di prestazioni, ma è lecito aspettarsi uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 3,5 secondi.

E non mancano alcuni ritocchi agli interni. Sulla BMW elaborata da AC Schnitzer sono presenti rivestimenti in alcantara sulla corona del volante, pedaliera in alluminio e una speciale cover per il controller dell’iDrive.

I prezzi degli accessori e delle modifiche (acquistabili anche separatamente) non sono stati comunicati. Intanto, è necessario sborsare più di 100 mila euro per la M3 “base”.