La Grecia ha la sua hypercar. Si chiama “Greek Chaos” ed è effettivamente destinata ad essere una delle auto più estreme di sempre. Le premesse, almeno, ci sono tutte. Addirittura, la SP Automotive, la startup greca che la produce, la definisce “la prima ultracar al mondo”. Ecco perché potrebbe essere così speciale.

Un mostro senza compromessi

La Greek Chaos avrebbe dovuto debuttare al Salone di Ginevra del 2022, ma, vista la cancellazione della rassegna svizzera, il suo “reveal” è stato anticipato al 1° novembre. Tuttavia, si conoscono già diverse informazioni sulla “ultracar”.

Presentata con un video di quasi 4 minuti, la Greek è frutto della mente di Spyros Panopoulos, un imprenditore greco che ha avviato lo sviluppo dell’auto nel 2019 con l’obiettivo di costruire l’auto di serie più veloce e tecnologicamente avanzata al mondo.

Tra le tecnologie è presente la realtà aumentata e una connessione 5G al web e anche verso altri veicoli. Il powertrain, invece, è costituito da un 4.0 V10 biturbo disponibile in due declinazioni di potenza. C’è quella da 2.000 CV e quella da 3.000 CV, con quest’ultima che è in grado di toccare i 12.000 giri al minuto.

A caccia di record

La Greek Chaos è destinata ad essere anche molto esclusiva. Al di là delle prestazioni che si preannunciano incredibili, l’azienda programma una produzione di soli 15-20 esemplari all’anno e massimo 100 in totale. Come dichiarato nel corso del video, SP non ha letteralmente badato a spese per realizzare l’auto utilizzando i “materiali più costosi derivati dalle tecnologie aerospaziali”.

A comporre l’ultracar, infatti, sono materiali come titanio, fibra di carbonio, Zylon (uno speciale polimero leggero e resistente), Kevlar e impianto di scarico in Inconel.

Tutto questo ben di Dio avrà un prezzo di partenza di 5,5 milioni di euro per la versione “base” fino ai 12,4 milioni di euro per la variante da 3.000 CV “full optional”. Roba da far impallidire la Bugatti Centodieci, l’hypercar prodotta in 10 esemplari a 8 milioni di euro.

E, come se non bastasse, Panapoulos si è posto l’obiettivo di battere il record sul giro al Nurburgring.

Non resta che attendere il 1° novembre per scoprire tutti i dettagli della prima sportiva realizzata in Grecia.