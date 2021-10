C’erano una volta i SUV “popolari” capaci di soddisfare anche i palati degli amanti delle prestazioni, con motori a 10 o 12 cilindri. Il tutto circa 15 anni fa, ben prima che le varie Aston Martin, Lamborghini (o le Mercedes firmate AMG o Audi con logo RS) fossero della partita. Tra le proposte più esagerate c'era la Volkswagen Touareg W12, esagerata versione con motore 6 litri da 450 CV del grosso SUV di Wolfsburg.

Una chicca per pochi, un modello di nicchia con prezzi alla portata di pochi. Ma non oggi, con uno degli esemplari in vendita in Giappone con prezzo stracciato.

Meno di una T-Roc

La Touareg W12 giapponese all'attivo ha "appena" 93 mila chilometri ed è probabilmente uno dei pochi al mondo ad essere sopravvissuto. Nonostante rappresenti una sorta di unicorno viene venduto a 24 mila dollari (circa 21 mila euro).

A renderlo appetibile per gli automobilisti occidentali, prezzo a parte, è la presenza della guida a sinistra e non a destra come uso in Giappone. Che dite, ci fareste un pensierino?

Non plus ultra

Lanciata nel 2005 come variante top di gamma, nei piani iniziali la Volkwagen Touareg W12 avrebbe dovuto essere solo un’edizione speciale limitata a 500 esemplari. Piani disattesi visto il successo riscontrato all’epoca, con ben più di 500 automobilisti disposti a spendere i più di 100.000 euro richiesti per il super SUV tedesco.

A mostrare come non si trattasse di una Touareg qualsiasi ci pensava l'estetica arricchita da alettone, minigonne in alluminio, impianto frenante con pinze rosse e paraurti più aggressivi. Ma la parte del leone la faceva il monumentale W12 di 6 litri da 450 CV e 600 Nm di coppia, capace di spingere le 2,5 tonnellate di SUV da 0 a 100 in 5,9", toccando i 250 km/h.

La W12 non era l’unica Touareg estrema, comunque. Nel “pazzo” listino di quegli anni si poteva scegliere anche una 4.2 V8 da 310 CV e 410 Nm e addirittura una 4.9 V10 turbodiesel da 313 CV e 750 Nm. Altro che downsizing e piccole cilindrate.

Ora è ibrida

Altri tempi, con poderose meccaniche ormai abbandonate in favore di una ben più efficiente elettrificazione che non toglie comunque potenza e coppia. Ora infatti la più potente tra le Volkswagen Touareg tocca i 462 CV "accontentandosi" di un V6 affiancato da un sistema elettrico.

Si passa così da 0 a 100 km/h in 5,1", consumando ben meno rispetto alla “nonna” col W12.