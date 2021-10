Tra i SUV di grandi dimensioni, Seat propone nella propria gamma la Tarraco: anche per il mese di ottobre, questo modello è oggetto di promozioni interessanti, su numerose versioni e motorizzazioni.

Negli esempi, il modello con le rate più basse è la Seat Tarraco Style 1.5 TSI, che comprende alcuni accessori di pregio, dai fari full LED al virtual cockpit, da front e lane assist al Climatronic a tre zone.

Il prezzo scontato di partenza è di 26.600 euro; l’anticipo è pari a 5.534,86 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 269 euro (TAN 3,9%, TAEG 4,97%). La rata finale ammonta a 14.076,80 euro, e nel finanziamento sono inclusi 4 anni di garanzia totali, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Considerando il segmento di appartenenza della Tarraco, le rate sono piuttosto sostenibili, e comprendono anche due anni di garanzia in più rispetto a quelli di legge. Anche l’anticipo di 5.535 euro può essere coperto con la valutazione di un usato in permuta.

Svantaggi

Attenzione a spese e costi in più, come gli oneri finanziari, le spese in caso di esubero chilometrico o il prezzo di eventuali optional in più, al costo indicato dai listini Seat.

In sintesi