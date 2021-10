La Huayra R, l’hypercar da 1.050 kg e 850 CV omologata solamente per la pista, è l’ultima creazione dell’azienda fondata nel 1991 a San Cesario sul Panaro da Horacio Pagani.

Nata con l’obiettivo principale di raccogliere l’eredità della Zonda R, il marchio celebra questo modello nel proprio calendario intitolato “2022: The Year of the R”.

Immagini evocative

In questo progetto l’azienda si è avvalsa della collaborazione dell’artista portoghese Ricardo Santos, noto illustratore e autore di innumerevoli copertine per le migliori riviste di motori, per catturare tramite immagini lo spirito racing della Huayra R.

Per rappresentare al meglio l’essenza del modello, Santos ha scelto sei temi ispirandosi alla 24 Ore di Le Mans per “mostrare la velocità, il design fluido e la tecnologia all'avanguardia che rendono l'hypercar un concept di altissimo livello”.

Le sei immagini del calendario sono realizzate mediante l’ausilio della computer grafica e presentano didascalie di Horacio Pagani e Ricardo Santos che interagiscono in una sorta di dialogo. Un progetto che secondo l’imprenditore italo-argentino vuole rappresentare "un’esperienza di bellezza condivisa”, per chi apprezza il fascino “espresso da una linea, che sia quella di una carrozzeria o il tratto deciso di un'illustrazione”.

L'hypercar da pista

Un oggetto da collezione per i clienti e gli appassionati del marchio modenese che aggiunge alle sei stampe concepite dall’artista portoghese un taccuino sul quale potranno annotare le proprie esperienze nell'anno a venire.

La Huayra R è il modello prodotto da Pagani più potente di sempre, equipaggiato con il nuovo V12 da 6 litri con iniezione diretta a 200 bar, dal peso di appena 198 kg, capace di spingere l'auto fino a quota 9.000 giri. Il calendario Pagani 2022 dedicato alla Huayra R, è visibile in una sezione speciale del sito dell’azienda che illustra ogni dettaglio del progetto.