L’obiettivo dichiarato è una “mobilità sempre più integrata e sostenibile”, che miri “a decongestionare il traffico urbano”. Parte con queste premesse il nuovo accordo tra Enjoy, il servizio di car sharing di Eni, e Itabus, compagnia di trasporti a lunga percorrenza arrivata sulle strade italiane il 27 maggio scorso.

Da oggi è possibile acquistare dei voucher prepagati sul sito di Itabus per utilizzare un’auto Enjoy. Questo permette a chi viaggia su un autobus di raggiungere facilmente la stazione di partenza o, meglio ancora, di trovare un veicolo per muoversi nella meta di destinazione.

Il servizio può essere utilizzato nelle città in cui Enjoy è attiva (Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna). Nell’annunciare la convenzione, la società di car sharing ricorda che le sue vetture vengono sempre sanificate automaticamente al termine del loro utilizzo, per rispettare le norme anti-Covid.

Ma non solo. Ci sono anche tutte le agevolazioni riservate alla mobilità in condivisione, come l’accesso alle Ztl e la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu. In più, Enjoy offre anche alcune formule di noleggio pensate per i viaggi più lunghi, che durano da uno a quindici giorni.

Anche il carburante sostenibile

Questa, comunque, è solo l’ultima mossa fatta insieme dalle due società. L’alleanza era già consolidata, visto che tutti i mezzi di Itabus sono alimentati con il carburante Eni diesel +, “il gasolio premium – fa sapere Eni – che contiene il 15% di componenti biodiesel certificate come ‘sostenibili’ dai più autorevoli schemi di certificazione riconosciuti a livello europeo e che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali, lungo tutta la filiera produttiva, dalla coltivazione della materia prima all’utilizzo su veicolo”.