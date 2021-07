Il car sharing è ormai una realtà consolidata in tutte le principali città italiane (e non solo), ma ora può essere un’alternativa interessante anche per le vacanze. Che sia un weekend o una settimana, Leasys ha avviato la promozione “Prenditela comoda”.

L’offerta è valida da oggi al 31 agosto e permette di noleggiare una delle Fiat 500 elettriche della flotta di LeasysGO! a 29,99 euro al giorno al posto del 43,50 della tariffa standard.

Attivazione automatica

Per aderire alla campagna non si deve fare nulla di "speciale". La tariffa promozionale si attiva in automatico non appena si prenota un’auto per il car sharing e si raggiunge la soglia di spesa di 29,99 euro. A quel punto, fino allo scadere delle 24 ore dal momento dell’inizio del noleggio, non si riceverà l’addebito di alcun sovrapprezzo.

La promozione "Prenditela Comoda" è applicata su tutto il territorio italiano e non ha vincoli di percorrenze o di chilometraggio extra.

Un uso esclusivo

Per l’intero arco del noleggio si può parcheggiare l’auto dove si vuole, chiuderla e portare con sé le chiavi. In questo modo la vettura resta ad uso esclusivo di chi l’ha prenotata.

Se si vuole utilizzare la Fiat 500 elettrica (qui la nostra prova completa) per più di 24 ore, allo scadere delle prime 24 la tariffa si rinnova automaticamente con le stesse modalità. Per coloro che hanno un abbonamento prepaid, le 24 ore della promozione Prenditela Comoda scattano allo scadere del credito di minuti.

Ricordiamo che il car sharing della Fiat 500 elettrica di LeasysGO! è attivo anche presso gli aeroporti di Torino, Milano (Malpensa e Linate) e Roma Fiumicino.