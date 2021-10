Da Lamborghini Huracan a sottomarino è un attimo, basta confondere i pedali al momento sbagliato. Un'ironia di cattivo gusto, per sdrammatizzare un incidente avvenuto martedì 19 ottobre nei pressi di un lago in Austria, dove una sportiva del Toro è finita in acqua ed è affondata.

Come vedete è stata recuperata, anche se l'acqua avrà causato non pochi danni a quel V10, probabilmente tanti da non renderla recuperabile. Non è questo a stranire ma la causa dell'incidente, che pare essere un piccolo ma cruciale errore: il guidatore 31enne ha confuso i pedali di acceleratore e freno, il che non è mai una buona cosa (tantomeno nei pressi di un lago), ma su una Lambo il rischio di fare - anche molto in fretta - danni costosi diventa ancora più elevato.

Tre ore di lavoro

Secondo le autorità locali, il guidatore aveva appena posato un passeggero in un parcheggio vicino a lago, e stava facendo manovra con la sua Huracan quando è avvenuta la confusione: la Lamborghini è quasi "volata" nel lago, affondando per ben 15 metri.

A quanto pare il proprietario se l'è cavata con ferite minori, che è certamente un'ottima cosa considerato quanto sia alto il rischio di rimanere intrappolati nell'auto: quando all'interno c'è aria e all'esterno acqua, la differenza di pressione rende faticosissimo - se non impossibile finché la pressione non si stabilizza - aprire la portiera. Immaginatevi quanto possa essere terrificante affondare e rimanere bloccati, magari senza poter chiamare aiuto in caso nessuno abbia visto nulla.

Con l'autista al sicuro, l'attenzione si è rivolta all'auto e non è certo stato un recupero facile: l'operazione ha coinvolto ben 31 vigili del fuoco dei dipartimenti di Mondsee e Innerschwand (città vicine al luogo dell'incidente). La squadra era composta da cinque sommozzatori, un pallone di recupero e una gru per estrarre la Lambo dalle profondità del lago, una volta agganciata.

L'operazione ha richiesto tre ore di lavoro, e anche se non si vede alcun danno grave a prima vista, stare per tutto quel tempo a 15 metri sott'acqua è fondamentalmente una sentenza di morte per qualunque vettura stradale.