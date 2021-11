Avere un’auto connessa equivale sempre di più a possedere uno smartphone. Il senso del paragone è positivo perché, proprio come un dispositivo mobile, l’auto può ricevere aggiornamenti costanti che risolvono piccoli problemi elettronici o che migliorano ulteriormente l’esperienza di guida.

È il caso di BMW che ha rilasciato il terzo aggiornamento over-the-air del 2021. Le novità riguardano circa 2 milioni di veicoli in tutto il mondo e comprendono tante interessanti funzioni extra.

Assistenza alla guida affinata

La campagna Remote Software Upgrade di BMW è iniziata lo scorso 11 ottobre col rilascio della versione 21-07 del sistema operativo BMW ID 7. Inizialmente disponibile solo per le vetture tedesche, l’aggiornamento è arrivato gradualmente in tutti gli altri mercati.

BMW Serie 4 Coupé

Tra le novità c’è l’ottimizzazione del Lane Departure Warning, l’avviso per l’abbandono di corsia. In pratica, sulle strade che si restringono senza segnaletica, l’auto ha ora un comportamento più “umano” ed evita le sterzate non necessarie. C’è poi la nuova funzione Assisted View integrata nel cruise control adattativo che “legge” il traffico attorno all’auto (anche nella nebbia) migliorando comfort e sicurezza.

Inoltre, le informazioni sul traffico sono più accurate grazie ad un miglioramento della funzione RTTI (Real-Time Traffic Information) che permette a BMW Maps di pianificare i percorsi e prevedere tempi d’arrivo più precisi.

Più sound per tutte le necessità

L’aggiornamento ha riguardato anche l’esperienza sonora a tutti i livelli. Prima di tutto, le playlist dei podcast di Spotify sono disponibili per l’ascolto in auto tramite BMW Connected Music. Dopo aver effettuato il login tramite l’app Spotify, la BMW attiverà automaticamente questa funzione.

BMW M3 e M4 Competition xDrive

Chi possiede una M3 o una M4 può sfruttare il nuovo BMW M Sound Control che consente di personalizzare il sound a bordo dell’auto.

Il rilevamento e l’installazione degli aggiornamenti avviene in modo totalmente automatico. Il processo richiede meno di 20 minuti e non è necessario recarsi in officina.