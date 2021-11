Il conto alla rovescia è iniziato. Il 29 novembre BMW svelerà il primo modello marchiato esclusivamente M, un SUV ad alte prestazioni. Di questa estrema BMW si parla già dal 2017, ma solo negli ultimi mesi ci sono stati i primi avvistamenti su strada. Ecco come sarà uno dei modelli più estremi di sempre dell’Elica.

La M più esagerata di sempre

Nel comunicato stampa inviato ai colleghi di Motor1.com USA, BMW parla di un “nuovo e potente veicolo con alimentazione ibrida destinato a diventare il portabandiera del marchio M”.

Sul nome di questo modello girano diverse ipotesi. C’è chi pensa che il SUV possa chiamarsi X8 M, mentre altri credono che BMW punterà su XM. Curiosamente, quest’ultimo nome è già stato usato da Citroen in passato per una berlina venduta tra il 1989 e il 2000.

BMW X8 M, le foto spia

Che aspetto avrà questo modello? A giudicare dalle foto spia degli scorsi mesi, dovrebbe essere la prima BMW ad equipaggiare i fari LED “sdoppiati”, una soluzione che dovremmo ritrovare anche sulla nuova Serie 7 e sul restyling della X7. Il design sarà caratterizzato da forme muscolose, cerchi (forse) fino a 23”, lunotto inclinato e una doppia coppia di terminali di scarico diagonale.

Verso i 700 CV

Come anticipato dalla stessa Casa, a muovere la BMW sarà un powertrain ibrido. Gli ultimi rumors ci dicono che potremmo trovare un nuovo V8 biturbo abbinato ad un’inedita unità elettrica in grado di erogare complessivamente oltre 700 CV. Questa si tratterebbe della “M” più potente di sempre, ma il marchio dovrebbe mettere a disposizione anche una versione elettrificata a 6 cilindri in linea.

In quanto modello top di gamma, ci aspettiamo un largo uso di fibra di carbonio, freni carboceramici e la trazione integrale xDrive.

I colleghi americani sono portati a credere che il 29 novembre verrà svelato il prototipo della X8 M, mentre la versione di serie potrebbe debuttare nel corso del 2022.