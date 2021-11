In un mondo dell'auto che sta ormai abbandonando in massa il segmento A (quello delle piccole), ritenute ormai anti economiche per differenti motivi, c'è chi non si vuole arrendere e continua a farsi (anche) piccolo, come la Toyota Aygo X, reincarnazione in chiave crossover della Aygo classica. Un modello che ha perso per strada le cugine Citroen C1 e Peugeot e che trova 2 principali avversarie: Fiat Panda e Suzuki Ignis.

La prima è la bestseller italiana e, fresca di restyling, ha dalla sua varie versioni capaci di accontentare differenti gusti, la seconda col suo look da crossover in miniatura e l'elettrificazione è a metà classifica nella top 50 delle auto più vendute in Italia da gennaio a ottobre. Una sfida a ruote per evidenziare punti in comune e differenze tra i 3 modelli.

Le ultime piccole

La Toyota Aygo X (si legge "Cross") nel frontale e nel posteriore riprende qualcosa dalla vecchia generazione, ma fa di tutto per sganciarsi dal mondo delle piccole più canoniche, con un look molto personale e quell'aspetto da crossover cittadino che tanto piace e fa breccia nei cuori degli automobilisti, con l'assetto che si alza ma senza esagerare. Ben più massiccia e muscolosa rispetto al passato, guadagna anche tanti centimetri: +24 in lunghezza, per un totale che tocca ora i 3,7 metri, con passo di 2,43 (+11 cm) e altezza ora di 1,51.

Toyota Aygo X

Ha invece linee sempre classiche la Fiat Panda, che dal 2003 mantiene il posteriore che scende perpendicolare al terreno per migliorare la visibilità massimizzando i volumi interni. Un modello che da sempre piace agli italiani e che popola le città da nord a sud, anche grazie alle possibilità di personalizzazione e (ma ci arriveremo dopo) versioni capaci di non temere nemmeno passaggi in offroad. Le misure sono quelle giuste da città: 3,65 metri di lunghezza e passo di 2,3 metri, con altezza che varia tra 1,55 e 1,63 metri.

Fiat Panda Cross

Definita fin da subito "l'anti Panda" la Suzuki Ignis, come la Aygo, mette sul piatto un aspetto decisamente originale, fatto di linee morbide e nette, e ben più di una strizzata d'occhio al mondo di SUV e crossover, con ad esempio skid plate anteriore e posteriore. Un mix di design e praticità in una carrozzeria lunga 3,7 metri e alta 1,61.

Suzuki Ignis

Toyota Aygo X e le avversarie: le misure

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Toyota Aygo X 3,7 metri 1,74 metri 1,51 metri 2,43 metri Fiat Panda 3,65 metri 1,63 metri 1,55 / 1,63 metri 2,3 metri Suzuki Ignis 3,7 metri 1,69 metri 1,61 metri 2,43

Gli interni

Ormai il successo di un'auto è sempre più determinato dalla tecnologia e in questo caso la Toyota Aygo X vede crescere in maniera importante il monitor centrale dell'infotainment, con diagonale che va dai 7" della versione base fino ai 9" della top di gamma. Un sistema compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay (anche in modalità wireless) derivato da quello della sorella maggiore Yaris, ricco di funzionalità e con tutto quello che serve.

Intorno l'arredamento è ben più classico rispetto alle linee della carrozzeria, ma sempre ben personalizzabile, con un insieme di linee tonde a rendere "morbida" la plancia, i comandi del climatizzatore rimangono fisici mentre la strumentazione mischia analogico e digitale. Lo spazio chiaramente non abbonda, ma in 4 si sta comodi e il bagagliaio cresce notevolmente rispetto alla vecchia Aygo, con 231 litri (+60 di pozzetto) di capacità.

Toyota Aygo X, gli interni

La tecnologia è stata al centro del restyling della Fiat Panda, che per la prima volta integra un monitor touch (da 7") nella plancia, con varie funzionalità e la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay. La strumentazione integra un computer di bordo classico sistemato tra tachimetro e contagiri analogici.

Interni razionali ma non seriosi, con una buona alternanza tra i colori e piccoli dettagli come il naming "Panda" stampato sui pannelli. Lo spazio è in linea con quello del segmento e non fa miracoli, ma grazie alle forme squadrate della carrozzeria si hanno 225 litri di capienza del bagagliaio, appena 6 in meno rispetto alla Aygo X nonostante i 6 cm in meno di lunghezza.

Fiat Panda, gli interni

Come sulla Panda anche nella Suzuki Ignis il monitor touch misura 7" di diagonale ed è compatibile col mirroring di smartphone Android e Apple, con una grafica molto chiara e posizione sufficientemente alta. Digitale e analogico si incontrano nella strumentazione, con tutte le informazioni che servono.

Lo spazio è ben sfruttato e in 4 si viaggia sufficientemente comodi, con bagagliaio che offre un minimo di 260 (204 sulle 4WD) litri di capienza, il migliore tra le 3.

Suzuki Ignis, gli interni

Toyota Aygo X e le avversarie, bagagliaio e tecnologia

Modello Bagagliaio (min) Monitor infotainment Toyota Aygo X 231 (+60) 7 - 8 - 9 Fiat Panda 225 7 Suzuki Ignis 260 7

Soluzioni differenti

Sembra forse strano, ma la Toyota Aygo X è l'unica del terzetto a non offrire una motorizzazione elettrificata. Per lei c'è infatti unicamente il 1.0 3 cilindri benzina aspirato da 71 CV, da abbinare o al cambio manuale 5 marce o all'automatico CVT (chiamato S-CVT). Questo nonostante la piattaforma sia la stessa della Yaris, ma dalla quale riprendere il modulo full hybrid avrebbe comportato un notevole aumento di peso (adesso pesa 940 kg) e di prezzo. E proprio per questo la Aygo X non sarà - anche - elettrica: contenere costi di sviluppo e quindi di listino è fondamentale per la Casa giapponese. Manca anche del tutto la possibilità di avere la trazione integrale, con l'anteriore come unica scelta disponibile.

Offre invece sia motorizzazioni endotermiche - benzina, GPL e metano - sia elettrificate la Fiat Panda, con potenze comprese tra 69 e 85 CV, questi ultimi riservati alle versioni 4x4. Uno schema meccanico al quale la citycar italiana non ha mai rinunciato e che rappresenta una rarità nel segmento, accoppiato a un trattamento estetico ben riconoscibile fatto di protezioni specifiche che diventano ancora più marcate sull'allestimento Wild. Elettrificazione leggera con un modulo mild-hybrid a 12V ad aiutare il motore nelle fasi di spinta.

Un solo motore, mild hybrid, e possibilità di scegliere tra trazione anteriore o 4WD per la Suzuki Ignis, mossa dal 1.2 da 83 CV accoppiato o al cambio manuale 5 marce (non per la 4WD) CVT. La piccola giapponese si allinea così alla filosofia della Casa che vuole in gamma unicamente vetture elettrificate, optando per la soluzione più leggera così da non influire negativamente su peso e prezzi di listino.

Toyota Aygo e le avversarie, le motorizzazioni

Modello Motori benzina Motori metano Motori GPL Motori elettrificati Toyota Aygo 1.0 3 cilindri aspirato 71 CV n.d. n.d. n.d. Fiat Panda 1.2 4 cilindri 69 CV 0.9 2 cilindri 70 CV 1.2 4 cilindri 69 CV 1.0 4 cilindri 70 CV Suzuki Ignis n.d. n.d. n.d. 1.2 4 cilindri 83 CV

Prezzi e allestimenti

Della Toyota Aygo X non si conoscono ancora i prezzi definitivi e bisognerò verosimilmente attendere ancora qualche mese, col lancio atteso per la primavera del 2022. Dovrebbero comunque crescere rispetto a quelli della Aygo, mantenendo comunque una base non molto superiore ai 15.000 euro per poter tenere testa alle concorrenti. La lista di dotazioni di serie e optional è ricca e comprende luci full LED, assistenti alla guida come cruise control adattivo e mantenitore della corsia, monitor touch da 9" e climatizzatore automatico.

La Fiat Panda parte invece da 14.300 euro nella versione base con motore mild hybrid da 70 CV, per arrivare a toccare i 20.300 euro della 4x4 con motore TwinAir da 85 CV e allestimento Cross, il più ricco della gamma con climatizzatore automatico, monitor touch da 7", luci diurne a LED e selettore delle modalità di guida. A livello di aiuti alla guida la Panda paga pegno per un progetto ormai datato, contando unicamente sulla frenata d'emergenza.

I prezzi della Suzuki Ignis partono dai 16.500 euro della versione Top e arrivano ai 19.250 della Cool con schema 4WD. La dotazione di serie è ricca già nel primo allestimento e conta su cerchi in lega da 16", luci full LED, monitor touch da 7", telecamera posteriore e barre al tetto, mentre il secondo allestimento aggiunge frenata d'emergenza, sistema keyless, climatizzatore automatico, cruise control e monitoraggio della stanchezza del conducente.

Toyota Aygo X e le avversarie: i prezzi

Modello Prezzo base Prezzo top di gamma Toyota Aygo X n.d. n.d. Fiat Panda 14.300 euro - 1.0 FireFly 70cv S&S 6m Hybrid 20.300 euro - 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 6m 4x4 Cross Suzuki Ignis 16.500 euro - Top 19.250 - Cool 4WD

La Toyota Aygo X vista dal vivo