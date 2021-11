Nel 2019 l’americana Drako Motors presentò la GTE definendola come la “GT più potente di sempre”. Ora gli statunitensi provano a stupire con la Dragon, una supercar a batteria che vuole diventare “il punto di riferimento di tutti i veicoli elettrici”. Affermazioni ambiziose che al momento sono supportate solo dai dati su carta.

Sportiva senza eccessi

Le foto teaser della Dragon mostrano forme sinuose, ma non eccessivamente futuristiche. Il frontale è dominato dalla grande “bocca” e dai sottili fari LED, mentre l’intera carrozzeria è attraversata longitudinalmente da una singola striscia grigia. Il posteriore è ancora avvolto dalle ombre, ma lascia intravedere fari LED orizzontali, lo spoiler e un diffusore nero lucido.

L’abitacolo è stato completamente riprogettato rispetto alla GTE. La Dragon fa largo uso di rivestimenti di lusso ed è equipaggiata con un nuovo infotainment con sistema operativo sviluppato internamente da Drako e composto da una serie di schermi.

Ancora più estrema

Le prestazioni saranno il punto forte della Dragon. L’azienda non ha rivelato i dati ufficiali, ma ha sottolineato che il nuovo modello sarà più potente e più veloce della GTE. Ciò significa che il powertrain composto da quattro motori elettrici avrà più di 1.217 CV e 8.880 Nm di coppia e che sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Drako sottolinea che l’intero pacco batterie ThermoTech è stato aggiornato con nuove tecnologie per assicurare anche più autonomia e longevità. Nuovi anche il sistema di raffreddamento e le sospensioni a controllo elettronico per l’assetto perfetto sia su strada che su pista.

A questo punto viene da chiedersi se la Dragon sarà davvero capace di insidiare la Tesla Model S Plaid e la Rimac Nevera, i due mostri elettrici capaci di incollare letteralmente al sedile in fase di accelerazione.