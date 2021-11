La richiesta di vetture a ruote alte ha subito una crescita esponenziale negli ultimi 15 anni, tanto che al giorno d’oggi quasi tutte le Case hanno a listino almeno un modello con queste caratteristiche, indipendentemente dal fatto che sia classificato come crossover o come SUV vero e proprio.

Il mercato e le strade sono ormai pieni di SUV dalle forme più disparate, spesso spinti da nuovi powertrain elettrificati o dagli ultimi (a quanto pare) motori a combustione interna super-efficienti, che fanno a gara per offrire elevati livelli di comfort, abitabilità e capacità di carico. Una nuova tipologia che è andata a sostituire molte station wagon e quasi tutte le monovolume, sempre meno apprezzate dagli automobilisti.

In passato era diverso

Se al giorno d’oggi la situazione è questa, è anche vero che nel primo decennio del ventunesimo secolo le cose non stavano proprio così. In quegli anni, infatti, sono stati commercializzati diversi modelli di vetture a ruote alte che non solo non sono riusciti a riscuotere il successo sperato, ma non sono neanche riusciti ad attirare davvero l’attenzione a scapito delle monovolume, delle station wagon e delle utilitarie compatte che oggi vengono sostituite da SUV e crossover di piccole dimensioni.

Abbiamo così deciso di raggruppare in questo elenco 10 modelli di SUV lanciati nei primi anni del 21esimo secolo di cui la maggior parte delle persone si è rapidamente dimenticata.