Gran Turismo 7 arriverà il 4 marzo 2022 per Playstation 4 e 5 e gli sviluppatori stanno via via anticipando numerose delle novità di uno dei simulatori di guida più famosi al mondo.

Una di queste riguarda il tuning, da sempre una delle “pecche” di Gran Turismo, il quale ci ha abituato a limitate possibilità di personalizzazione nel corso degli anni. Tuttavia, la storia sembra destinata a cambiare nel settimo titolo.

Un bolide su misura

In un nuovo video ufficiale pubblicato su Gran Turismo TV vengono mostrate tutte le opzioni per mettere a punto il proprio bolide.

Oltre alle classiche modifiche sulle componenti del motore, Gran Turismo 7 darà la possibilità di cambiare cerchi in lega, paraurti, minigonne e alettoni. Un salto in avanti notevole, quindi, tanto che gli sviluppatori dicono che si tratterà dell’editor più completo nella storia della saga.

Si potrà sempre lavorare di fino sulla taratura di varie componenti per cambiare peso, aerodinamica, bilanciamento dei freni, trazione e potenza e ciò avrà un impatto sensibile sulle prestazioni dell’auto in pista. Ad esempio, nel video sono presenti varie personalizzazioni per Toyota Supra, Mercedes SLS AMG GT3 e una Corvette ZR-1 del 1990.

400 auto disponibili e il “rivale” Forza Horizon 5

Gran Turismo 7 dovrebbe contare oltre 400 modelli di tutte le epoche riprodotti nei minimi particolari esterni ed interni, tra cui Mazda RX-7, Nissan GT-R e Ferrari F40. La lista dei tracciati comprenderà anche il Nurburgring e Le Mans e saranno presenti anche le varie prove per ottenere le patenti e partecipare a corse sempre più impegnative.

Come detto, il titolo sarà un’esclusiva Playstation, ma chi ha una Xbox può consolarsi con Forza Horizon 5. L’open world ha debuttato recentemente, ha una mappa più grande del 50% rispetto al gioco precedente e vede la presenza di circa 500 auto, tutte personalizzabili.