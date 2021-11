L'attuale versione di Serie 7 si sta avvicinando alla pensione, perché BMW ha in programma per l'anno prossimo di lanciare la nuova generazione della sua berlina ammiraglia.

E infatti la Casa bavarese è attualmente al lavoro per preparare la nuova vettura, come dimostra il video spia (qui sotto) che la riprende impegnata a correre sul Nurburgring.

Assetto morbido

La prima cosa che salta all'occhio da questo video spia è che la nuova BMW Serie 7 - il prototipo, ben inteso - sembra avere molto rollio.

Va detto che sicuramente è un qualcosa che ci si aspetta da una pesante berlina lussuosa di grandi dimensioni, e probabilmente durante il video stava appositamente correndo in modalità comfort. Ad ogni modo, rollio a parte, l'ammiraglia BMW sembra molto stabile e prevedibile in curva - non è velocissima, ma supera facilmente altri veicoli in pista.

Altro punto da sottolineare, non è semplice identificare quale motore si nasconda sotto il cofano di questo prototipo in prova. C'è molto stridio di pneumatici e il propulsore non si fa sentire troppo - com'è anche giusto da un lato per una berlina di lusso - ma nei pochi secondi di utile ci sembra un'unità a sei cilindri elettrificata.

Si tratta di una semplice supposizione e potremmo non aver ragione, ma è anche vero che ci si aspetta di vedere una vasta gamma motori a sei cilindri in linea elettrificati - benzina e diesel che siano - per la nuova Serie 7.

Addio V12

Come abbiamo già anticipato nelle precedenti foto spia della Serie 7 - che trovate qui sotto - la nuova generazione sarà basata su una versione modificata della piattaforma CLAR.

Il V12 verrà ritirato dalla gamma, anche se dovrebbe arrivare un propulsore più piccolo ma altrettanto potente (e quasi sicuramente elettrificato) a sostituirlo.

C'è anche una versione completamente elettrica nei piani, e probabilmente debutterà non molto più tardi rispetto al modello convenzionale.

BMW non ha ancora confermato date ufficiali per il lancio della nuova Serie 7, ma ci si aspetta che venga svelata intorno alla seconda metà del 2022, con le vendite che potrebbero iniziare fra fine 2022 e inizio 2023.