Ormai su tutte le automobili, di presentazione più o meno recente, ci sono offerte speciali: in chiusura di novembre, sulle vetture in pronta consegna, si può accedere a diversi finanziamenti anche su un’auto recentissima come la DS 4.

Tra le proposte della Casa francese, è interessante il noleggio a lungo termine Free2Move Lease, che permette, secondo la comunicazione ufficiale, di liberare il cliente “dai pensieri legati alla gestione e all’amministrazione dell’auto e alla svalutazione dell’usato”.

Per una nuova DS 4 Business + Pack con il motore turbodiesel BlueHDi da 130 CV, si versa un anticipo di 7.737 euro, anche con permuta; ci sono poi 35 canoni mensili da 319 euro, per un massimo di 45.000 km, che oltre al pagamento per l’uso della vettura, comprendono molti servizi.

Tra questi, ci sono innanzi tutto il bollo e l’assicurazione RCA obbligatori, ma anche la polizza incendio e furto, la manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza stradale e auto sostitutiva, più il servizio DS Service Valet per il trasporto dell’auto per la manutenzione ordinaria.

Vantaggi

Il noleggio a lungo termine per DS, e per i marchi del gruppo Stellantis, sarà sicuramente una delle scelte più ricorrenti nel prossimo futuro: nel canone mensile c’è veramente di tutto, a parte carburanti e materiali consumabili, e per i tre anni di finanziamento diventa un costo unificato e “senza pensieri”.

Una modalità interessante su una vettura recente come la DS 4, che permette di non preoccuparsi anche dell’eventuale svalutazione del motore a gasolio.

Svantaggi

Il primo canone è abbastanza elevato, anche se si può ricorrere ad una permuta. Nell’esempio ufficiale mancano anche alcune indicazioni, come un valore di riscatto o il calcolo degli interessi: per ulteriori informazioni, occorre sempre la contrattazione diretta tramite la rete DS.

In sintesi