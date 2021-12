L’Audi A3 si è rinnovata completamente nel 2020 nelle versioni Sportback e Sedan. Alla gamma potrebbe presto aggiungersi un modello con carrozzeria rialzata e un’attitudine maggiormente orientata al fuoristrada.

Si tratterebbe di una novità assoluta per l’A3 Allroad che potrebbe debuttare nel corso del 2022. Intanto, Audi sta proseguendo i test coi relativi prototipi nel rigido clima invernale.

“Citycarver” o “Allroad”?

Le foto spia mostrano quella che all’apparenza sembra una classica Audi A3. Il prototipo, però, presenta delle mimetizzazioni in corrispondenza di paraurti e fiancate, proprio le zone in cui si dovrebbero concentrare i principali cambiamenti estetici di questa misteriosa versione.

Inoltre, vedendo la vettura di lato, è evidente la maggiore altezza da terra rispetto a un’A3 normale. Tuttavia, non sappiamo come si chiamerà quest’ulteriore novità Audi per il 2022. In passato, la Casa ha trasformato in modo simile anche l’A1 facendola diventare “Citycarver”. Chissà se anche l’A3 adotterà questo nome o se verrà scelto il badge “Allroad” già associato ad A4 e A6.

Trazione integrale e motori per tutti i gusti

Nel caso dell’A1 Citycarver, il crossover compatto è stato alzato di 35 mm rispetto all'A1 Sportback e sono state aggiunte gomme più larghe e protezioni per il sottoscocca. È probabile che questa cura estetica riguardi anche l’A3.

Riguardo ai motori, è facile pensare che questa versione erediterà del tutto le scelte di Sportback e Sedan. Solo la RS 3 dovrebbe essere esclusa, mentre potrebbe essere effettivamente prevista una variante S3 da 310 CV.

Per il resto, ci aspettiamo motori benzina, diesel e ibridi plug-in. A tal proposito, in precedenza era stato avvistato un prototipo con lo sportello di ricarica sul passaruota, a dimostrazione che anche in questo modello troveremo una versione 40 o 45 TFSI da 204 o 245 CV. E, ovviamente, non mancherà la trazione integrale quattro per affrontare con maggior disinvoltura i terreni più scivolosi.