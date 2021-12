La prima volta non si scorderà mai e quella di Dacia nel mondo dell'elettrico raccoglie anche un premio: la Dacia Spring è stata infatti nominata "Best Buy Car of Europe 2022" da Autobest, premio assegnato da una giuria composta da giornalisti provenienti da 32 paesi europei.

La piccola elettrica rumena conferma così quanto già decretato dal mercato, dove ha raccolto 43.000 ordini dal lancio del marzo scorso, di cui 3.800 in Italia, diventando a ottobre 2021 l'auto elettrica più venduta nel Bel Paese.

Non solo SUV

La Dacia Spring conquista così il primo gradino del podio secondo la giuria di Autobest, davanti a una concorrenza formata per la stragrande maggioranza da SUV/crossover, con la sola Skoda Fabia a rappresentare il mondo delle auto con assetto non rialzato e posizionatasi seconda in classifica. Terza è arrivata la Opel Mokka. Le altre auto in concorso erano Hyundai Bayon, Renault Arkana e Toyota Yaris Cross.

Ecco la classifica completa:

Dacia Spring: 14.674 Skoda Fabia: 13.364 Opel Mokka: 13.312 Renault Arkana: 13.196 Toyota Yaris Cross: 12.988 Hyundai Bayon: 12.466

La Dacia Spring in breve

Lunga 3,73 metri, larga 1,57, alta 1,51 e con peso di appena 970 la Dacia Spring abbraccia la classica filosofia low cost di Dacia, abbinandole per la prima volta una motorizzazione 100% elettrica composta da un motore sincrono a magneti permanenti da 44 CV (33 kW) e 125 Nm di copppia, alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 27,4 kWh effettivi per un'autonomia che - in città - arriva a toccare i 250 km.

I prezzi della Dacia Spring partono da 20.100 euro, per sfiorare i 22.000 sulla versione più accessoriata con presa di ricarica in corrente continua CCS Combo2.

Gli altri premi

La giuria di Autobest ha assegnato anche altri premi durante le votazioni, ecco quali: